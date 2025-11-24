Vías de Aragua reporta avances significativos en la infraestructura vial

Estas acciones se ejecutan en estricto cumplimiento de la 2T del Plan de la Patria y alineadas con el Plan de la Aragüeñidad, con el objetivo estratégico de transformar las carreteras de la entidad en vías modernas, seguras y urbanas para el beneficio de todos los transeúntes

CUIDAD MCY.-Respaldada en las políticas de protección social del presidente Nicolás Maduro y bajo la gestión comprometida de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la empresa estadal Vías de Aragua presentó el balance de operaciones correspondiente a la semana del 17 al 23 de noviembre, evidenciando un despliegue masivo para la modernización de la infraestructura regional.

Estas acciones se ejecutan en estricto cumplimiento de la 2T del Plan de la Patria y alineadas con el Plan de la Aragüeñidad, con el objetivo estratégico de transformar las carreteras de la entidad en vías modernas, seguras y urbanas para el beneficio de todos los transeúntes.

OBRAS VIALES

Avances a pasos agigantados Las cuadrillas se mantienen desplegadas atendiendo puntos críticos con resultados tangibles en tiempo récord:

Municipio Ocumare de la Costa de Oro: 90% de avance en la reparación de falla de borde en el sector Cumboto y 75% en la construcción del muro de contención en el sector El Recreo/El Playón.

Municipio Santos Michelena: 85% de ejecución en la construcción del muro de protección para las columnas del puente de Monteverde, en Las Tejerías.

Municipio Tovar: 45% de avance en la reparación de falla de borde en el sector El Palmarito.

Municipio Santiago Mariño: Rehabilitación integral y embellecimiento de la pasarela de la Av. Intercomunal.

PLAN DE ASFALTADO Y MEJORAS VIALES

Garantizar la transitabilidad ha sido una prioridad para la Gobernadora Joana Sánchez, durante esta semana, se colocaron más de 300 toneladas de asfalto distribuidas en:

Carretera Vieja de Palo Negro (Municipio. Libertador).

Calle Federico Villenas (Municipio. José Ángel Lamas).

Calle Colombia (Municipio. Bolívar).

Asimismo, se realizaron labores de escarificación abarcando 1.200 m² adicionales en Lamas y 800 m² en el municipio Francisco Linares Alcántara, optimizando la superficie para futuras carpetas asfálticas.

DERECHO A LA CIUDAD

Para embellecer el entorno y garantizar la visibilidad de los conductores, se ejecutó un plan de limpieza extrema en corredores viales estratégicos:

Autopista Regional del Centro (ARC): Desmalezamiento y recolección de desechos sólidos en 60 kilómetros, abarcando desde el km 66 hasta el 121.

Ocumare de la Costa: Limpieza de 5 km en la Local 07.

Zamora: Limpieza extrema de 2 km en la Subestación La Horqueta.

Girardot: Saneamiento de la Local 06.

YORBER ALVARADO | FOTOS | REFERENCIAL