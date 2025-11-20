Unidad de Protección Animal de Santiago Mariño y Misión Nevado realizan jornada médica veterinaria

En una nueva jornada de atención veterinaria, ambas organizaciones se concentraron en la localidad para asegurar la calidad de vida tanto de los perros y gatos como de sus dueños

CUIDAD MCY.-La Unidad de Protección Animal del municipio Santiago Mariño, en conjunto con la Misión Nevado Aragua, organizaron una extensa jornada médica de atención integral veterinaria en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Simón Bolívar, ubicada en Fundación Villegas, Comuna Sol de Mariño.

La jornada, que se extenderá durante dos días, busca atender a un total de 120 animales y ofreció servicios esenciales que incluyeron consulta general, desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas, vacunación antirrábica, peluquería canina y esterilización quirúrgica.

La actividad quirúrgica fue posible gracias al censo previo realizado por los Comités de Protección Animal de la comunidad, quienes trabajan de la mano con los miembros de los consejos comunales del municipio. La motivación principal detrás de estas jornadas es la alta incidencia de abandono, maltrato y animales atropellados en las calles, según informaron los organizadores.

«Estamos muy contentos por la conformación y la adecuación de estos comités de protección animal en los consejos comunales, ya que, gracias a ellos, podemos llegarnos más a la comunidad y estar más cerca de nosotros,» dijo Joselin Montaño, directora de la Unidad de Protección Animal de Santiago Mariño.

Detalló que el personal médico veterinario se encuentra totalmente operativo durante un par de días para completar el cronograma de atención.

Señaló que la prioridad de la Unidad de Protección Animal de Santiago Mariño es realizar constantemente jornadas quirúrgicas para evitar la sobrepoblación de animales abandonados en el municipio.

Respecto a la participación de ciudadanos de municipios aledaños, Montaño aclaró que, si bien están totalmente invitados a asistir a las jornadas, la iniciativa principal es exhortar a otros municipios a unirse a la causa y crear sus propias Unidades de Protección Animal o de gestión para replicar estos esfuerzos en beneficio de los animales de su jurisdicción.

Para representar la Misión Nevado, su coordinador estadal puntualizó que este tipo de actividades llenan de orgullo a todo el personal veterinario que día a día trabaja en salvar las vidas de los “mejores acompañantes del hombre”.

Resaltó que la esterilización es el único método de control ético animal, al evitar que los gatos y perros callejeros se reproduzcan y las crías de estos queden también desamparadas.

Es importante resaltar que las jornadas médicas para animales son de alta necesidad para la sociedad porque promueven la salud pública y animal al prevenir y controlar enfermedades. También mejoran el bienestar animal al ofrecer acceso a servicios veterinarios a bajo costo o de forma gratuita, lo que beneficia a dueños de escasos recursos y ayuda a reducir el sufrimiento y la mortalidad.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY