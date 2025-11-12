Jornada médica integral atendió a 148 familias en Cepe

CUIDAD MCY.-En un esfuerzo articulado entre el gobierno nacional, el ejecutivo regional y la gestión municipal liderada por el alcalde Carlos Guzmán, se llevó a cabo una jornada de atención médica integral, dirigida a más de 148 familias de la comunidad costera de Cepe, parroquia Chuao del municipio Santiago Mariño.

El alcalde Carlos Guzmán, detalló que se efectuó la jornada por instrucciones directas del presidente Nicolás Maduro; la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y en coordinación con un amplio equipo especializado del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Aragua.

A su vez, indicó la vinculación con el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), presidido por Lucelis Hidalgo, para llevar a cabo esta iniciativa en la localidad costera, la cual busca abordar diversas necesidades de salud de los pobladores, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar social y la calidad de vida en las zonas más alejadas del municipio.

El equipo médico ofreció diversas atenciones que incluyeron: medicina general para adultos, consultas pediátricas esenciales para el control y desarrollo de los niños y niñas, servicio de oftalmología y la entrega de medicamentos sin costo, entre otras.

Estas acciones se enmarcan en el pleno cumplimiento del cuarto vértice de la Ley del Plan de la Patria de las Sietes Grandes Transformaciones (7T), enfocada en la transformación social y la seguridad e identidad territorial, direccionada a garantizar el acceso a la salud; la protección social y la seguridad ciudadana.

Finalmente, el alcalde Guzmán, expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, por su visión y por impulsar la justicia social que permite llevar soluciones concretas a cada comunidad; de igual forma el reconocimiento y gratitud a la gobernadora Joana Sánchez, cuyo liderazgo y apoyo incondicional al sector salud hacen posible la articulación perfecta entre los tres niveles de gobierno.

Prensa Mariño | FOTOS: CORTESÍA