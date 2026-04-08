Gobierno de Aragua anunció plan de rehabilitación integral del Parque Gerardo Yépez Tamayo

El susurro de las hojas de los apamates parece haber cobrado una nueva fuerza en el sector de Caña de Azúcar

CIUDAD MCY.- Lo que para muchos era un espacio silenciado por el tiempo y los embates del clima, hoy se perfila como el epicentro de una transformación urbana. La gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; anunció oficialmente el plan de rehabilitación integral del Parque “Gerardo Yépez Tamayo”, también conocido cariñosamente como Parque “Los Apamates”.

La recuperación de este espacio, uno de los pulmones vegetales del municipio Mario Briceño Iragorry, ha pasado de ser un anhelo vecinal a un compromiso institucional. Bajo la premisa de las 7T (Siete Transformaciones), específicamente en el eje de ciudades humanas, el Ejecutivo regional busca devolverle a la comunidad un espacio digno para el encuentro.

«Vamos a hacer una inspección (…) para que caminemos, para que veamos y entre todos soñamos qué podemos hacer ahí», expresó la mandataria, extendiendo una invitación abierta a los vecinos.

PROHIBIDO OLVIDAR

Sánchez recordó el pasado crítico que vivieron los habitantes de Caña de Azúcar, quienes durante años batallaron contra la escasez de agua potable, la basura y el colapso de las redes de aguas servidas, al tiempo que recalcó, que la recuperación del parque se presenta como broche de oro a una serie de mejoras estructurales en la zona.

Además, la visión se extiende a los trabajos de rehabilitación que se vienen realizando en la avenida Universidad, que contempla una modernización estética y funcional, «Vamos a ir avanzando por tramo, pero la Avenida Universidad es la Avenida Universidad», dijo.

Finalmente la máxima autoridad regional, afirmó que la apertura del parque será el resultado de una suma de voluntades, dejará de ser un recuerdo de lo que fue para convertirse en el proyecto de lo que será.

REINA BETANCOURT

FOTO: PRENSA GBA