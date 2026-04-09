Sesión especial celebró 183 años de historia y tradición de la Colonia Tovar

El rincón alemán ubicado en el corazón del estado Aragua se prepara para una semana aniversaria que estará cargada de actividades culturales y recreativas que exaltarán las tradiciones alemanas y aragüeñas

CIUDAD MCY.- La emblemática Plaza Bolívar del municipio Tovar se vistió de gala para la sesión solemne que conmemoró los 183 años de fundación de la Colonia Tovar.

La actividad especial fue encabezada por Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) y Maximiliano Suárez, alcalde de la jurisdicción; quiénes estuvieron acompañados del diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández; autoridades municipales, legisladores y pobladores colonieros.

Las autoridades presentes hicieron una ofrenda floral al Padre de la Patria, Simón Bolívar, que reflejó el compromiso de la gestión con la identidad histórica y el bienestar de cada tovareño.

Asimismo, fueron condecorados personajes emblemáticos que mantienen vivas las tradiciones de los alemanes fundadores.

La legisladora Katiana Hernández indicó que el municipio Tovar es un lugar de excelencia por su atractivo paisaje, turismo y agricultura.

«Hoy hemos honrado a hombres y mujeres reconocidos, maestros de la entidad, expresiones culturales como Las Krosilis y miembros de estos 48 caseríos de este hermoso sector de nuestra Colonia Tovar que resaltan la aragüeñidad, las tradiciones colonieras y el Plan de la Aragüeñidad que impulsa nuestra gobernadora y vocera del Poder Popular, Joana Sánchez», dijo Hernández.

Por su parte, Maximiliano Suárez, alcalde de Tovar, indicó que esta semana aniversaria se estará desarrollando una agenda de actividades para celebrar por todo lo alto los 183 años de fundación.

«Tuvimos una sesión muy emotiva, llena de mucha nostalgia, recuerdos e historia, ​avanzamos en esta semana de aniversario con la elección de la reina que se realizará el 10 de abril y el 11 de abril tendremos un gran amanecer llanero para cerrar esta gran fiesta».

CAMINATA CHORONI-TOVAR

Esta celebración arrancó con la cuarta caminata conmemorativa donde los caminantes con sentido de pertenencia iniciaron la travesía en la costa de Choroní hasta llegar hasta a la emblemática plaza Bolívar de la Colonia Tovar.

La ruta que tiene un recorrido de aproximadamente 42 a 50 kilómetros recrea la historia de aquellos alemanes fundadores que el 8 de abril del año 1843 partieron desde las costas aragüeñas hasta llegar a las montañosas tierras aragüeñas.

Alexis Chirgüita, participante de la caminata manifestó que ha participado en las cuatro ediciones para mantener viva la tradición.

«Mientras mis pies puedan seguiré aventurándome a esta ruta que nuestros colonos alemanes trazaron desde Choroní pasando por Las Cocuizas, San Mateo, La Victoria y culminaron aquí en lo que hoy se conoce como la Colonia Tovar».

Por su parte, Luis Bandes mencionó que la caminata es más que un reto deportivo, «es un legado, una huella que nunca será borrada de la historia de Venezuela, estoy orgulloso de mis raíces de mis antepasados alemanes que llegaron a estas montañas para inculcar las tradiciones europeas».

MISA DE ACCIÓN GRACIAS

En este día también se llevó a cabo una misa de acción de gracias en la icónica Iglesia San Martín de Tours, donde las autoridades y la comunidad en general se reunieron para agradecer por el desarrollo del municipio.

Finalmente el mandatario local extendió la invitación a los ciudadanos a que se sumen a las actividades programadas en el marco de estas festividades.

«En el marco de esta celebración vénganse a disfrutar de todas las festividades que están siendo organizadas por el Gobierno regional y municipal, vamos todos en paz y tranquilidad a festejar la fundación de nuestra Colonia Tovar».

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: PRENSA ALCALDIA DE TOVAR