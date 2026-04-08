Seminario “Liderazgo Comunal Feminista” formó a mujeres de Libertador

Con las disertaciones y debates, las voceras de los comités municipales y comunales fortalecen las políticas de protección e igualdad de género desde las bases territoriales

CIUDAD MCY.- En la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer Nora Castañeda, alrededor de 200 personas del municipio Libertador participaron en el seminario “Liderazgo Comunal Feminista”, un encuentro académico que tiene por objeto exponer las herramientas y metodologías de trabajo dentro de las comunidades bajo una visión amplia y novedosa.

‎A la reunión académica fueron convocadas las integrantes de los Comités de Mujeres que hacen vida en la jurisdicción, así como las representantes de cada vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer (GMVM).

‎En el sitio se ofrece dos días de disertaciones y debates. Las guías pedagógicas abordan diversos temas, entre ellos: liderazgo como práctica ética y colectiva, el feminismo como respuesta a los desafíos del siglo XXI, redes y narrativas para la defensa y consolidación del tejido comunal, descolonización del liderazgo desde la conciencia crítica, liderizar sin agotar las energías.

En esta oportunidad tomaron pedagogías como conversatorios en las aulas y ponencias a cargo de reconocidas mujeres que desempeñan cargos de políticos y de dirección territorial.

‎La ministra del Poder popular para la Muer, Yelitze Santaella, acompañó la actividad con emotivas palabras orientadas hacia la valorización de las féminas, pues el primer trabajo que se realiza es el desarrollo interno y de la conciencia. “La transformación comienza con el conocimiento y el empoderamiento, de allí incidimos en la comunidad”.

Además de la jornada presencial, se activaron más de 272 puntos por la plataforma audiovisual Zoom, para abarcar una mayor población según las metas establecidas. “Estos talleres deben llegar a cada territorio, es la misión que nos puso el presidente constitucional Nicolás Maduro y que hoy continua la presidenta Encargada Delcy Rodríguez”.

La atención de las féminas no se limitó a la transmisión de información, pues se ofrecieron servicios médicos especializados, entre ellos ecografías mamarias y citologías. “Cada mujer que pase por esta escuela debe ser atendida en el ámbito de lo humano, prever su cuido”.

MISIÓN EDUCATIVA

La Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer Nora Castañeda es el epicentro educativo sobre feminismo al nivel nacional, dentro de sus paredes se guarda una importante misión: fortalecer las políticas en materia de proyección, derecho e igualdad de género.

“Más del 70% de mujeres conforman el tejido humano organizado” afirmó Santaella, de allí la importancia de profundizar en la enseñanza de este grupo para avanzar en el cambio del modelo social.

Una de las innovaciones de este recinto es que, en próximos momentos se dará apertura a clases de nivel básico y medio, para que los usuarios puedan adquirir su certificación educativa. “Hemos firmado muchos convenios, inclusive con muchas universidades, que tendrán presencia en este espacio (…) queremos que alcancen su acreditación en bachillerato, o técnica en algún área específica y la profesionalización”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : CORTESÍA