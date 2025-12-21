Gobierno de Aragua garantiza seguridad alimentaria en San Sebastián de los Reyes

A través de la empresa Alas de Aragua como parte del plan Amor y Prosperidad Alimentaria del Ministerio de Alimentación, se realizó un operativo para llevar rubros básicos a precios solidarios.

CIUDAD MCY.-Este sábado 20 de diciembre en el municipio San Sebastián de los Reyes, se llevó a cabo una jornada integral de alimentación en el circuito #7 del sector Quebrada Honda. La actividad se desarrolló bajo los lineamientos de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, con el apoyo del presidente, Nicolás Maduro, y el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

Asimismo, la empresa Alimentos Aragua Socialista (ALAS), garantizó que los habitantes de la comunidad pudieran acceder a una amplia variedad de productos de la cesta básica, incluyendo harina de maíz precocida, pasta, arroz, aceites, huevos y proteínas.

Durante la jornada, representantes del Poder Popular, expresaron su agradecimiento por el operativo de alimentación que benefició “a más de 650 familias” del sector.

Además, dentro de sus impresiones agregaron que esta fue “una excelente jornada”.

De esta manera, enmarcado en el plan de Amor y de Prosperidad Alimentaria, el Ministerio de Alimentación reafirma su compromiso de proteger la economía familiar y garantiza que la soberanía alimentaria sea una realidad en cada hogar del estado.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CORTESÍA