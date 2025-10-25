Gobierno de Aragua inicia intervención vial en la Avenida Universidad de Mario Briceño Irragorry

Los trabajos responden a las Agendas Concretas de Acción (ACA) que tiene como propósito el reordenamiento esta importante arteria vial para conectar los sectores de Caña de Azúcar y El Limón

CIUDAD MCY.- Como parte de la segunda transformación del Plan de la Patria y alineado con el Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno Bolivariano de Aragua inició la intervención vial de la Avenida Universidad, ubicada en el municipio Mario Briceño Irragorry, con el objetivo de garantizar el reordenamiento de esta importante arteria que transitan los aragüeños.

La importante obra se da en respuesta a las Agendas Concretas de Acción (ACA) planteadas por los ciudadanos a través de sus circuitos comunales y comunas, que busca conectar eficientemente los sectores de Caña de Azúcar y El Limón.

La Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto al alcalde de la jurisdicción, Brullerby Suárez, inspeccionaron las labores que mejorarán la infraestructura vial de los mariobricenses.

Dentro de la rehabilitación de la avenida, se están realizando la construcción de dos nuevos retornos, trabajos de demarcación y señalización de la vía, instalación de alumbrado público, así como el embellecimiento y ornato de las áreas.

Todas estas acciones mejorarán la calidad de vida de los aragüeños que transitan la vía día a día, además de ofrecer seguridad, comodidad y confort a los usuarios y transeúntes.

COMPROMISO ADQUIRIDO CON LAS ACA

Las autoridades regionales enfatizaron que esta obra es la materialización de las Agendas Concretas de Acción, alineadas con el Plan de la Aragüeñidad.

«Queremos recalcar que estamos trabajando en las 7 Transformaciones, estamos avanzando en la infraestructura vial, en impermeabilización, en el área de la salud y en todos los servicios públicos», comentó la gobernadora Joana Sánchez.

Por su parte, el alcalde Brullerby Suárez señaló que esta obra es la materialización de los «mapas de los sueños» de los mariobricenses.

«El día de hoy estamos haciendo un sueño hecho realidad y un compromiso adquirido en campaña con los trabajos de la Avenida Universidad», afirmó el mandatario municipal.

En ese mismo orden de ideas, añadió: «Luego de grandes asambleas que hicimos en El Limón y Caña de Azúcar, es por ello que estamos haciendo los trabajos de intervención vial, permitiendo conectar estos sectores. Pero además, también va a reducir la velocidad en esta avenida, permitiendo cuidar la vida de los aragüeños».

Finalmente, las autoridades expresaron su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por continuar trabajando por ciudades más humanas para todos los aragüeños, mejorando su calidad de vida.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS PRENSA GBA