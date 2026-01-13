Ciudad MCY

Gobierno de Aragua refuerza su compromiso con la educación en el regreso a clases

PorBeatriz Guilarte

Ene 13, 2026

CIUDAD MCY.- En el marco del regreso a clases y siguiendo las orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, así como los lineamientos de la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, la Fundación Aragua (FundAragua) desplegó una jornada integral de mantenimiento y saneamiento en planteles educativos de los municipios Girardot y Libertador.

Durante la actividad, en coordinación con Aramica Minas y Vías de Aragua, se ejecutaron labores de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo, saneamiento ambiental y disposición final de desechos sólidos y vegetales, en planteles como:

  • Preescolar San Carlos – Girardot
  • E.B.N.B. Josefa Camejo – Libertador
  • Simoncito UEEN Libertador – Libertador
  • Preescolar Cacique Charaima – Libertador
  • U.E.N.B. Dr. Carlos Miguel Escarrá Malavé – Girardot
  • C.E.I.N. Mi Pequeño Simón – Libertador
  • C.E.I.B. Willians Pérez – Libertador

El presidente institucional, Edinson Gutiérrez destacó: «Recuperar y dignificar los espacios educativos es invertir directamente en el futuro de nuestra juventud. Desde FundAragua reafirmamos nuestro compromiso de garantizar planteles seguros, limpios y funcionales, trabajando de manera articulada con todos los órganos del Gobierno Bolivariano para que la educación siga siendo una prioridad estratégica.»

Con este despliegue, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua reafirma su compromiso con la educación de calidad y el bienestar de los estudiantes, asegurando que cada institución educativa esté lista para recibir a los niños y niñas en un ambiente seguro, digno y saludable.

PRENSA FUNDARAGUA  | FOTOS: CORTESÍA

