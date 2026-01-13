Instalado Gabinete de Gobierno 2026 en Las Tejerías para nueva fase política y social

CIUDAD MCY.- Con el firme compromiso de profundizar el proceso revolucionario y llevar una gestión de calle eficiente y al servicio del pueblo, el Gobierno municipal de Santos Michelena instaló el Gabinete de Gobierno Popular 2026 en Las Tejerías.

La instancia, liderada por el alcalde Régulo La Cruz, marcará el inicio de una nueva etapa de trabajo articulado, donde el Poder Popular, el Concejo Municipal y la Gobernación del estado Aragua, bajo la dirección de la gobernadora Joana Sánchez, unirán voluntades para transformar la localidad y garantizar el bienestar integral de sus habitantes.

Durante el acto de instalación, el alcalde La Cruz reafirmó que la gestión municipal estará rigurosamente alineada con las 7 Transformaciones establecidas en la Ley Orgánica del Plan de la Patria, hoja de ruta estratégica promovida por el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros.

Este marco orientará las políticas públicas hacia el desarrollo económico-productivo, la seguridad alimentaria, la satisfacción de necesidades sociales y la preservación del ambiente.

“No solo instalamos un gabinete; activamos una gran maquinaria al servicio de nuestro pueblo. Desde Las Tejerías, seguiremos construyendo patria, impulsando con hechos concretos las líneas maestras que nos ha trazado nuestro presidente Maduro”, afirmó el burgomaestre.

De igual forma, dijo que todas las acciones del Gabinete de Gobierno Popular sentarán sus bases en tres objetivos supremos, orientados por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, “que no son otros que la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores; así como preservar la paz y la estabilidad no solo en el municipio, sino en todo el territorio nacional y, por último, consolidar la gobernabilidad en beneficio del pueblo”.

Así, desde el Gobierno Revolucionario se centrarán esfuerzos para fortalecer la seguridad y la paz de la jurisdicción y de todo el país, impulsar la economía local y popular, además de ejecutar programas sociales que impacten directamente en la calidad de vida de las familias tejerieñas, para lo cual se priorizará la atención en salud, educación, servicios públicos y recreación.

