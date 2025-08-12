Más de 200 mil personas son atendidas en puntos turísticos en vacaciones 2025

CIUDAD MCY.- La ministra del Poder Popular para el Turismo, Leticia Gómez, informó que más de 200 mil personas han sido atendidas en los 192 puntos turísticos activos en todo el país desde el inicio de las vacaciones comunitarias 2025. “Estos espacios, además de ofrecer orientación turística, han servido para aplicar encuestas de percepción sobre la seguridad nacional, cuyos resultados reflejan un índice de satisfacción superior al 90 % entre los visitantes”, afirmó.

Durante su participación en el programa Con Maduro+, la titular de la cartera turística subrayó el incremento del turismo nacional e internacional, al señalar que este último ha crecido un 77 % en lo que va de año. A su vez, recalcó que el despliegue territorial busca fortalecer el vínculo entre las comunidades y el desarrollo turístico, para promover experiencias seguras y organizadas.

Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el país se consolida como un emporio turístico, con opciones diversas en regiones como Los Andes, la costa, los llanos y el sur. “Es increíble el papel de los prestadores de servicios turísticos», dijo el mandatario nacional, al calificarlos como actores fundamentales en la generación de empleo y dinamización económica.

De este modo, las autoridades coinciden en que el turismo se ha convertido en un motor de desarrollo, con impacto directo en la calidad de vida de las comunidades receptoras del país a través de las Siete Transformaciones (7T) con los 13 Motores Productivos.

VTV