Presidenta encargada felicita emprendimiento “Ceviche Verano” en Caracas

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, visitó las instalaciones del emprendimiento “Ceviche Verano”, ubicado en Sarría, parroquia El Recreo de Caracas.

Este recorrido lo hizo junto al ministro del Poder Popular de la Juventud, Sergio Lotartaro y el ministro del Poder Popular de Industria y Comercio Nacional, Luis Villegas.

En el lugar, Rodríguez, constató la calidad de los productos y servicios; además del ambiente y la atención que prestan a los consumidores, donde más de 30 jóvenes atienden la cevichería, que causan un impacto positivo en la comunidad de Sarría.

También aprovechó la oportunidad, para felicitar a los líderes de la cevichería y alentó a los jóvenes emprendedores a seguir adelante.

“Ceviche Verano”, que ha cumplido cuatro años desde su apertura, no solo se enfoca en la gastronomía, sino también en la música y la cultura.

Con un ambiente acogedor y un toque de calidez familiar, el lugar cuenta con un rinconcito especial en honor a la abuela de la fundadora, quien inspiró la creación del ceviche que ha conquistado el paladar de los venezolanos, y también cuenta con la presentación de un grupo musical algunos días de la semana para el sano esparcimiento.

Esta combinación de sabores peruanos con el toque venezolano ha permitido que este emprendimiento se adapte y prospere en el competitivo mercado de la gastronomía nacional

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA