Venezuela rechaza enérgicamente el robo de Citgo por autoridades de EEUU

CIUDAD MCY.- El Gobierno Bolivariano de Venezuela rechaza enérgicamente la decisión adoptada en el procedimiento judicial de la «venta forzosa» de la empresa Citgo que ha sido ejecutado por las autoridades de Estados Unidos, en perjuicio de los intereses de la nación y sus entidades, así lo manifestó este martes la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez tras leer un comunicado.

En ese sentido, Rodríguez expresó que, la empresa Citgo es un valioso activo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y que la acción corresponde a «un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense durante un proceso fraudulento».

Asimismo, indicó que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela fueron «intencional e ilegalmente» excluidos del proceso, gracias a la influencia de la administración estadounidense en los tribunales de ese país, lo cual impidió ejercer el derecho a la defensa «bajo la excusa del desconocimiento del legítimo gobierno venezolano la cual fue diseñada para robar activos estratégicos al país».

«La inminente venta de Citgo constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los EEUU contra Venezuela en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó, Julio Borges, y el grupo de delincuencia organizada autodenominado Asamblea Nacional del 2015», señaló al denunciar, una vez más, que este grupo ha pretendido usurpar la representación de la República en el extranjero.

En ese sentido, manifestó que Venezuela seguirá adoptando todas las medidas a su disposición para garantizar que los promotores del despojo de Citgo respondan a la justicia y se impongan las responsabilidades civiles correspondientes, incluso a los entes extranjeros que se prestaron para el despojo.

«Este caso pasará a la historia como evidencia patente y patética, que en el territorio de Estados Unidos no se respeta ni garantiza la inversiones extranjeras», puntualizó.

VTV | FOTO CORTESÍA