Golf venezolano selló un 2025 lleno de celebraciones

CIUDAD MCY.- Entre triunfos y actuaciones destacadas, el golf venezolano marcó una tarjeta sobresaliente en 2025 en los escenarios internacionales, con el olímpico Jonatthan Vegas a la cabeza, que con su accionar en el circuito de la PGA Tour brilló especialmente en el Championship de Charlotte.

El criollo cumplió con cada una de las paradas de este exigente circuito internacional, gracias al título del 2024 en el 3M Championship, que le valió la clasificación a los majors de este 2025.

Hizo historia al ser el primer venezolano en ubicarse entre los cinco mejores de un major como el PGA Championship, en el torneo celebrado en mayo en el exigente campo de Quail Hollow Club en la ciudad estadounidense de Charlotte en Carolina del Sur. Allí, Vegas dejó tarjeta de 279 (-5), a solo seis golpes del campeón del torneo, el estadounidense Scottie Scheffler.

Entre los 100

El bastonista de 41 años de edad también compitió en los playoff de la FedEx Cup, serie de torneos que clasifican a los mejores del mundo, apoyándose en el ranking de cada uno de los eventos. En la FedEx St. Jude Championship Vegas se ubicó en el puesto 14 que le abrió las puertas a la BMW Championship.

Sus loables participaciones en el 2025 ubican al monaguense en el puesto 83 del ranking mundial, producto de quedar en el top 50 de la FedEx Cup lo cual lo encamina para luchar por un cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Podio suramericano

Por su parte, el equipo venezolano conformado por Nicolás Bencomo, Alejandro Rivas y Andrés Martínez reclamaron en marzo la medalla de bronce del Campeonato Suramericano Juvenil, disputado en los 18 hoyos del Paraná Country Club, ubicado en la localidad de Hernandarias en el Alto Paraná de Paraguay.

Los criollos alcanzaron la medalla tras arrancar con buen paso el campeonato, donde culminaron en el tercer lugar con un total de 597 golpes, por debajo del campeón Colombia (589) y el subcampeón, Chile, que firmó tarjeta de 591.

En la modalidad individual, femenino, María Mercedes Tablante empató la tercera posición con la colombiana Daniela Páez, con un recorrido de 299 golpes (+11), superada por la paraguaya Victoria Livieres (294) y la chilena Constanza Figueroa (297).

El mejor desempeño en la prueba masculina la obtuvo Nicolás Bencomo, quien quedó cuarto, apenas a un golpe (298) de la medalla de bronce, conquistada por el chileno Martín Sandoval (297), en el torneo ganado por el colombiano Tomás Restrepo (292) y escoltado por el boliviano Vicente Quiroga (293).

Asunción 2025

En el marco de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Venezuela estuvo cerca de alcanzar una medalla para el país, pero los fuertes vientos de Paraguay, hicieron que María Mercedes Tablante ocupara el cuarto lugar tras cinco días de ardua competencia.

En esa cita, Tablante firmó tarjeta de 231, muy cerca del bronce obtenido por la paraguaya Victoria Livieres (230), del segundo lugar que alcanzó la peruana Ariana Urrea (229) y a siete goles de la argentina Elzbieta Aldana (224), quien capturó la áurea.

Bolivarianos exitosos

Para cerrar el año, la delegación venezolana de golf logró dos medallas de oro y una de bronce en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Manuel Torres se llevó el oro en masculino, el equipo mixto conformado por el propio Torres, José Ramírez y Vanessa Gilly hizo lo propio para terminar en la cima, y en la individual femenina Vanessa se colgó la medalla de bronce.

