Angola prepara edición 69° Carrera de San Silvestre

CIUDAD MCY.- Angola prepara la 69.° edición de la carrera de San Silvestre, a efectuarse el 31 de diciembre en Luanda, con la participación de corredores nacionales y de unos 12 países.

El presidente de la Federación Angoleña de Atletismo, Bernardo João, explicó que hasta la fecha se confirmó la presencia de atletas de Etiopía, Gambia, Guinea Bissau, Marruecos, Eswatini, Djibouti, Kenya, Mozambique, Lesoto, Malawi, Brasil y Portugal.

La carrera tendrá un recorrido de 10 kilómetros y otorgará tres premios en categorías femenino y masculino, consistentes en tres mil 500 dólares estadounidenses para el primero, dos mil 500 para el segundo y mil 500 para el tercero.

En la categoría Máster, los primeros clasificados (de ambo sexos) recibirán 500 mil kwanzas cada uno, alrededor de 456 dólares.

La próxima semana se espera la llegada de los participantes extranjeros a la capital de la nación africana.

Fuente: PL | FOTO CORTESÍA