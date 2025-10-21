Misión Nevado y Ministerio Público realizó jornada de atención médica veterinaria “Defiende A Tu Mascota”

Las instituciones gubernamentales desarrollaron la jornada de esterilización vacunación y desparasitación a 275 mascotas en conjunto con el Poder Popular Organizado

CIUDAD MCY.- Desde el Centro Veterinario Integral (CVI), de la Comuna “El Sol nace por el Esequibo”, en el sector Esteban Liendo, se llevó a cabo una mega jornada de atención médica veterinaria, que incluyó también esterilización que favoreció a un total de 275 perros y gatos.

El evento contó con el apoyo del Poder Popular Organizado, entre ellos, Sol Goncalves, Jefe de la Comunidad Residencias Jardín y la Jefa de UBCH, Raiza Obregón, quienes se mostraron agradecidas con esta jornada y también destacaron la participación masiva de los vecinos y vecinas de la comunidad.

Francisco Mijares, coordinador de la Misión Nevado en Aragua, informó que durante la jornada de esterilización se atendieron aproximadamente 150 animales comunitarios para su esterilización de manera gratuita y solidaria.

Además, se realizó atención médica veterinaria, tanto para la desparasitación como la vacunación antirrábica a 125 animales de compañía, ofreciendo así, proporcionar atención médica veterinaria a un total de 275 mascotas.

Esta actividad se desarrolló gracias al apoyo del Fiscal General de la República, Tarek Wiliam Saab; el Fiscal Superior del estado Aragua, Franklin López; los fiscales en materia ambiental, Marilin Jaramillo y Yelitza García.

Todas estas actividades se llevan a cabo siguiendo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua Joana Sánchez, que con su atención y servicio hacen realidad este tipo de actividades gratuitas para el pueblo Aragüeño, de acuerdo con el marco de la cuarta (4T) y sexta transformación (6T), siguiendo el Plan de las 7 Transformaciones (7T).

DIEGO BERRIOS | (PASANTE) | FOTOS CORTESÍA