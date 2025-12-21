Grandes avances en la rehabilitación de la cancha La Pedrera

La rehabilitación de la cancha La Pedrera se enmarca en las políticas de humanización de las ciudades y en la construcción de espacios que fortalezcan la identidad aragüeña

CIUDAD MCY.-La Alcaldía de Girardot, informó sobre los avances en los trabajos de pintura que se ejecutan en la cancha La Pedrera, acción que forma parte de los vértices de la Ley Orgánica de las 7T promovida por el presidente Nicolás Maduro, en articulación con el Plan de la Aragüeñidad liderado por la vocera del Poder Popular del gobierno de Aragua, Joana Sánchez.

Este espacio deportivo, ubicado en la comuna socialista Río Madre Vieja Las Delicias Centro, está siendo objeto de un proceso de renovación integral que busca ofrecer a la comunidad instalaciones dignas para la práctica del deporte y la recreación.

Los trabajos de pintura forman parte de un plan de recuperación que incluye la supervisión directa del alcalde Rafael Morales, quien junto a su equipo verifica el cumplimiento de las labores y la calidad de los materiales empleados.

La rehabilitación de la cancha La Pedrera se enmarca en las políticas de humanización de las ciudades y en la construcción de espacios que fortalezcan la identidad aragüeña, fomentando la participación comunitaria y el bienestar colectivo.

REINA BETANCOURT | FOTOS: CORTESIA ALCALDIA DE GIRARDOT