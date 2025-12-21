Alcaldía de Girardot rehabilita techo de la Iglesia San Ignacio de Loyola

Con la recuperación de este espacio el gobierno local promueve la paz y la cultura religiosa en el municipio, asegurando que las tradiciones decembrinas se desarrollen en instalaciones en óptimas

CIUDAD MCY.-La Alcaldía de Girardot ejecuta un plan de rehabilitación integral en la Iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en la Comuna Socialista Norte de la Venezuela Heroica de Maracay del sector San Ignacio, con el propósito de garantizar la realización de las tradicionales Misas de Aguinaldo en espacios dignos y seguros.

Bajo las directrices del alcalde Rafael Morales, el equipo de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal se desplegó en la zona para llevar a cabo labores de impermeabilización en los techos de la infraestructura, atendiendo una solicitud prioritaria de la comunidad.

El presidente del Concejo Municipal, Ángel Márquez, acompañado por la concejala Leyda Dalí, supervisó los trabajos junto a representantes del sector. Márquez explicó que durante el abordaje se realizó un recorrido exhaustivo por las instalaciones para identificar y corregir filtraciones, optimizando así los espacios internos del templo en el marco de las festividades navideñas.

Resaltó que esta intervención técnica busca no solo proteger la estructura física del recinto, sino también garantizar el confort de los ciudadanos que asisten masivamente a las celebraciones litúrgicas de fin de año.

Esta iniciativa se fundamenta en las políticas de humanización de las ciudades promovidas por el presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, a través del Plan de la Aragüeñidad y en sintonía con las Agendas Concretas de Acción (ACA).

Con la recuperación de este espacio de encuentro, fe y espiritualidad, el gobierno local reafirma su compromiso de brindar entornos dignos que promuevan la paz y la cultura religiosa en el municipio, asegurando que las tradiciones decembrinas se desarrollen en instalaciones en óptimas condiciones para el disfrute de toda la comunidad.

PRENSA GIRARDOT | FOTOS CORTESÍA