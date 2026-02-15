Guía para la movilidad segura durante el Carnaval Aragua 2026

‎

El mantenimiento del vehículo, el acato a las normas de tránsito, y contar con los documentos de obligada presentación, son clave para garantizar un buen viaje sin contratiempos con un retorno feliz durante el asueto

CIUDAD MCY.- ‎Con la llegada de los Carnavales 2026, miles de venezolanos, y en especial los aragüeños, se preparan para movilizarse hacia los principales destinos turísticos del país. Sin embargo, el entusiasmo del asueto no debe omitir la responsabilidad que conlleva tomar el volante.

‎La seguridad vial se posiciona como una de las previsiones de mayor importancia, un factor determinante para reducir los índices de accidentabilidad en las calles, avenidas, carreteras, autopistas y troncales.

‎

‎CONDICIONES DE VEHÍCULO Y DOCUMENTACIÓN

Antes de salir a cualquier destino turístico o de recreación, la revisión técnica es primordial. Un vehículo apto para carretera cumple con estándares de rendimiento que garantizan la vida de los usuarios, y en el caso particular, puede responder ante cualquier emergencia.

‎Los expertos en el área automotriz consideran que las siguientes acciones son puntos vitales de revisar: ‎

Comprobar estado de pastillas y discos de frenado. Revisar niveles de liga de frenos.

Evaluar desgaste de la banda de rodamiento y la presión del aire de los neumáticos, incluyendo el de repuesto.

Examinar niveles de aceite de motor, refrigerante y líquido limpiaparabrisas.

Comprobar funcionamiento correcto de luces altas, bajas, cruces, frenos y emergencias.

El adelantarse a las inesperadas fallas mecánicas que podrían dejar varada a una familia, reduce significativamente los imponderables en los desplazamientos en las principales arterias viales complejas como la Autopista Regional del Centro o las carreteras hacia y desde el litoral aragüeño.

Punto aparte es el contar con los documentos de obligada presentación al momento de conducir. Para viajar y circular legalmente por Venezuela, es obligatorio portar cinco documentos originales y vigentes, según el INTT y la Ley de Transporte Terrestre: cédula de identidad, licencia de conducir, certificado médico vial, carnet de circulación del vehículo y la póliza de Responsabilidad Civil (RCV).

‎

‎MEDIDAS DE SEGURIDAD

‎El comportamiento del conductor también es una variable influyente, las autoridades de seguridad insisten en evitar el consumo de bebidas alcohólicas al momento de manejar, pues los reflejos y percepción de la distancia se ven severamente afectados, incluso con niveles bajos de alcohol en la sangre.

‎Asimismo, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo. En el caso de viajar con infantes, se recomienda el uso de sillas de retención en el asiento posterior, la medida más eficaz para salvar vidas en caso de colisiones.

‎La distracción por el uso de dispositivos móviles se ha convertido en la principal causa de incidentes viales en los últimos años. Una mirada de tres segundos al teléfono a 100 km/h equivale a recorrer casi una cuadra a ciegas.

‎

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

‎Como parte de las políticas de seguridad, el Ejecutivo nacional ordena un despliegue especial de seguridad que involucra a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpos estadales, municipales y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.

‎A lo largo de las principales arterias viales, se instalarán Puntos de Atención al Ciudadano (PAC) permanentes. Estos no solo cumplen una función de control y vigilancia, sino que sirven como centros de asistencia mecánica y primeros auxilios.

‎En el estado Aragua, por ejemplo, el Gobierno regional mantiene a sus cuerpos de seguridad en perfecta unión institucional para resguardar el flujo de temporadistas que se dirigen hacia los puntos de alto impacto como Ocumare, Choroní, la Colonia Tovar, Zoológico Las Delicias, plaza Bolívar, Monumento a la Juventud, por mencionar algunos.

‎La prudencia al momento de conducir es el mejor elemento para estos Carnavales 2026. Mientras Venezuela se viste de color y fiesta, el compromiso de cada conductor debe ser la preservación de la vida, asegurando que el destino final sea siempre el abrazo del hogar.

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS: REFERENCIALES