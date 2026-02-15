Estructuras maracayeras narran historias para los aragüeños

*** “Los monumentos no son simples edificaciones, son recordatorios que contienen historias para contar y en donde, al prestar atención a los pequeños detalles, se descubrirán verdaderos tesoros artísticos ***

CIUDAD MCY.- En Venezuela existen obras culturales que representan gran parte de su historia y al observarlas dan muestra de la identidad venezolana que se preservan en el tiempo. El estado Aragua cuenta con espacios y construcciones emblemáticas para sus ciudadanos, resultado de la preservación y adecuadas restauraciones, convirtiéndose en el latir de la ciudad, resguardando objetos simbólicos.

Estas acciones demuestran enseñanzas usadas para crecer y para mirar hacia un futuro próspero, y a la vez recordar que antes de llegar al resultado final hubo un proceso para llegar a lo que somos y que, siempre que se recuerde el pasado, se podrá construir un mejor futuro.

CASA DE LOS ARCOS RECUADRO 01

Esta obra es un lugar que destaca por sus grandes instalaciones y su legado artístico, al exhibir diversas muestras académicas y tecnológicas. Resalta su utilidad como centro cultural para el aprendizaje de la historia maracayera más a fondo, proponiendo opciones interactivas para el público.

TEATRO ATENEO DE MARACAY RECUADRO 02

Es uno de los monumentos más antiguos e históricos de Maracay, considerado un pilar fundamental de la expresión cultural aragüeña. Fue fundado el 24 de junio de 1926 con capacidad para 450 personas. Destacan los momentos más resaltantes del pasado al presentar figuras reconocidas en espectáculos teatrales, musicales y exhibiciones cinematográficas.

TEATRO DE LA ÓPERA DE MARACAY RECUADRO 03

Un lugar donde el arte puede apreciarse en su máxima expresión. Este hermoso y funcional recinto de espectáculos resulta emblemático de obligatoria visita si te encuentras en el estado Aragua. Cuenta con capacidad de 837 butacas para apreciar obras en su escenario o eventos especiales para el público cómodamente sentado y con una acústica de envidiable calidad. Es considerado como el teatro de máxima belleza arquitectónica con el que cuenta el estado Aragua.

ESTACIÓN BIOLÓGICA “RANCHO GRANDE” RECUADRO 04

Estas instalaciones están enclavadas en el Parque Nacional “Henri Pittier”, preservándose su construcción original que le brinda gran valor científico. Se muestra y valora como prueba de que la naturaleza no se detiene, con obras que fueron abandonadas en el tiempo pero prevalece en ellas una simbiosis de flora y fauna que se adueñó del lugar, con un espacio dedicado al estudio de la fauna que reside allí, contando con más de 66 mil especímenes conservados para su estudio.

PLAZA DE TOROS MAESTRANZA “CÉSAR GIRÓN” RECUADRO 05

El histórico coso taurino fue fundado el 20 de enero de 1933, lugar donde se presentaron históricas y muy concurridas corridas de toros hasta 2017. Este monumento no solo fue para la tauromaquia, también se mostraron eventos destacables de reconocidos espectáculos televisivos con artistas de fama mundial que dieron brillo a esos eventos en este emblemático espacio maracayero.

RAFAEL GONZÁLEZ (PASANTE)

FOTOS CIUDAD MARACAY │CORTESÍA