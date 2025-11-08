Plan Salud va a la Escuela atendió a estudiantes maracayeros

La actividad permitió brindar atención integral a los estudiantes, personal docente y administrativo, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la salud gratuita para toda la educación venezolana

CUIDAD MCY.-Como parte del programa nacional Salud va a la Escuela, se llevó a cabo un abordaje integral en La EBE Justina Guerra y el Simoncito, en el sector las Acacias, ubicada en el municipio Girardot.

Durante la jornada, los estudiantes de primaria, preescolar, docentes y personal administrativo recibieron asistencia en áreas clave para su bienestar y desarrollo, incluyendo consulta pediátrica, odontología, nutrición, optometría, vacunación, farmacia, desparasitación y atención social.

Además este importante despliegue permitió evaluar a los estudiantes, actualizando los esquemas de inmunización y brindando orientación a padres y representantes sobre la importancia del control preventivo en la etapa escolar.

Cabe mencionar que el Plan Salud va a la Escuela continúa consolidándose en todo el estado como una de las estrategias más relevantes para llevar atención directa y gratuita a los estudiantes del país, en el marco de las políticas de salud promovidas por el presidente Nicolás Maduro y la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, con el respaldo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

YORBER ALVARADO | FOTOS | CORTESIA