Heiderber Ramírez se vestirá de aurinegro tras firmar contrato por tres temporadas

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.-El Deportivo Táchira anunció el fichaje de Heiderber Ramírez, tras resolverse la situación contractual que impedía su incorporación.

«La espera terminó, Heiderber Ramírez ya es oficialmente jugador del Más Grande de Venezuela«, publicó el cuadro aurinegro en las redes sociales.

«El club adquirió el 100% de los derechos deportivos del jugador y el 50% de los derechos económicos«, con un contrato hasta diciembre de 2028.

Ramírez, de 23 años de edad, jugó el pasado semestre en el Flamurtari albanés y desde hace varias semanas está incorporado a los entrenamientos del Táchira.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA

