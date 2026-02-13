Ciudad MCY

Jrue Holiday comandó el triunfo de Trail Blazers

PorLuisa Pedroza

Feb 13, 2026

CIUDAD MCY.-Jrue Holiday marcó 31 puntos, su máximo número de la temporada, mientras que Donovan Clingan sumó 23 unidades y 18 rebotes para que los Trail Blazers de Portland vencieran el jueves 135-119 al Jazz de Utah.

Horas antes del partido, el Jazz perdió a Jaren Jackson Jr. por una cirugía de rodilla y recibió una multa de 500.000 dólares de la NBA por sentar a sus estrellas que se encontraban sanas.

Clingan también registró siete asistencias, la mayor cifra en su carrera, además de lograr tres tapas. Holiday aportó nueve rebotes y siete asistencias para guiar a Portland (27-29) hacia su cuarta victoria en cinco partidos.

Jerami Grant agregó 18 puntos y Scoot Henderson anotó 15 en su cuarto partido de esta temporada.

Brice Sensabaugh consiguió 28 puntos, mientras que Ace Bailey, Kyle Filipowski e Isaiah Collier anotaron 15 cada uno por Utah (18-38).

En su primer partido en la NBA, Blake Hinson anotó 11 puntos y encestó un triple para acercar al Jazz a 111-108. Pero los Blazers respondieron con una racha de 11-2, rematada por una bandeja de Holiday, para asegurar el triunfo.

