Presidenta encargada designa a Daniella Cabello como nueva ministra de Turismo

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, designó a Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, precisó.

Además, Rodríguez reconoció a la saliente ministra, Leticia Gómez, “por su valiosa labor al frente de esta importante cartera. Venezuela, abierta al mundo”.

Cabello se desempeñaba como presidenta de Marca País y de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (Venexporta).

FUENTE: AVN

FOTO:CORTESÍA