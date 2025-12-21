Declaran a Billo´s Caracas Boys como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

CUIDAD MCY-.Durante el Gran Concierto Navideño celebrado en la plaza Rafael Pocaterra de Tocuyito, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la orquesta Billo’s Caracas Boys, anunció el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, en compañía del alcalde del municipio Libertador, Óscar Orsini.

El mandatario regional señaló que este reconocimiento va dirigido a una agrupación que desde hace 85 años ininterrumpidos forma parte de las festividades de los venezolanos. «Estamos entregando el justo reconocimiento que le hace la Presidencia de la República, a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a un grupo que tanta felicidad nos ha dado y que nos ha acompañado a muchos venezolanos y latinoamericanos de generación en generación».

Asimismo, destacó que esta institución posee una destacada trayectoria en el mundo musical y ha generado grandes aportes a los venezolanos en sus más de 80 años de historia, en sintonía con el trabajo articulado con el presidente Nicolás Maduro y el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en fomentar las manifestaciones artísticas en la población.

«Grupos como la Billo’s Caracas Boys enaltecen nuestra identidad, memoria histórica y el bien de interés cultural de la nación; es por eso que ahora están inscritos en el registro de Patrimonio Cultural de Venezuela y amparados por las leyes que regulan la materia», comentó.

Por su parte, el cantante de la prestigiosa orquesta, Yai Mayorga, resaltó el apoyo del Gobierno nacional, regional y municipal para brindar buena música a la población con el paso del tiempo.

«Les damos las gracias en nombre de todos los integrantes de la orquesta, porque se ha hecho posible este día histórico para la orquesta más popular de Venezuela; estamos escribiendo historia, y nos sentimos orgullosos por formar parte de ella», dijo.

A la vez exaltó el legado del maestro Billo Frometa, fundador de esta icónica agrupación musical, y a todos los músicos que han trascendido por esta agrupación, los cuales colocaron su granito de arena para llegar hasta el día de hoy.

Cabe destacar que en esta actividad también se realizó el encendido de luces navideñas en este recinto, el cual contó con la asistencia de los habitantes de la localidad para el disfrute de la temporada navideña. El concierto también contó con presentaciones de agrupaciones de salsa, así como DJ Tekila y DJ Mimado.

Este tipo de acciones forma parte de las líneas de trabajo enmarcadas en el Plan de las Siete Transformaciones (7T) impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer la cultura en los carabobeños.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA