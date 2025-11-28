Turmero festejó 405 años con mágico encendido navideño

El evento que más allá de su significado festivo, se consolidó como un potente símbolo de esperanza y unidad para el pueblo de Turmero

CUIDAD MCY.-En una noche marcada por la alegría, la esperanza y el júbilo colectivo, el municipio Santiago Mariño realizó el tradicional Encendido Navideño, en el marco de la conmemoración de los 405 años de la fundación de Turmero.

El evento, que congregó a los habitantes de la jurisdicción en una gran fiesta simultánea, tuvo como epicentros la Plaza Santiago Mariño y la cancha de arena de Samán de Güere.

La festividad fue encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán y el Diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández quienes compartieron con la comunidad la emoción del inicio de la Navidad

Las tradicionales luces de diversos colores se encendieron, complementadas por hermosas decoraciones y un vibrante Bazar Navideño, transformando los espacios en un verdadero epicentro de alegría y encuentro familiar.

EVENTO MUSICAL Y CUMPLEAÑOS

La velada se transformó en una verdadera fiesta bailable con la presentación estelar de la orquesta más popular de Venezuela, la Billo’s Caracas Boys.

Con su inconfundible repertorio de éxitos, la agrupación deleitó al público y puso a bailar a todos los presentes, evocando la nostalgia y la alegría típica de estas fechas.

Asimismo, el toque tradicional llegó de la mano de la agrupación La Zulianidad, quienes encendieron el espíritu decembrino con un repertorio de gaitas que resonó en el corazón de los asistentes.

El broche de oro de la jornada fue el emotivo canto de cumpleaños a Turmero. Autoridades y ciudadanos se unieron en una sola voz para celebrar la historia de la ciudad.

Este momento sirvió como un espacio de reflexión y unión, donde se elevaron deseos colectivos por el bienestar, la prosperidad y el crecimiento continuo de todo el pueblo de Turmero para los años venideros.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA GBA