Mirandinos respondieron al llamado de la Milicia en defensa de la Patria

CIUDAD MCY.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, señaló que la jornada de alistamiento voluntario a la Milicia Bolivariana fue respondida masivamente por los habitantes del estado Miranda, quienes asistieron a los 23 puntos de registro durante el pasado sábado, en el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz.

En sus declaraciones desde las instalaciones de la Zona de Defensa Integral (Zodi) Miranda N°83, el parlamentario reafirmó el llamado hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro para garantizar la paz en el territorio y la unión nacional, al reafirmar que la convocatoria es para todos los ciudadanos sin distinción de color político.

“Esto no es un llamado para los militantes de un partido ni para militantes de otro partido, no es un llamado para solo chavistas, es un llamado para todo el pueblo, todo el que ame la Patria, todo el que esté dispuesto a defender la Patria. Nosotros tenemos derecho de tener Patria, de preservar nuestra Patria”, comentó.

Finalmente, señaló que el día de hoy continúa esta jornada en la entidad mirandina, así como en todo el territorio nacional, por lo que expresó que quienes formen parte de la Milicia pueden ir a ratificar su compromiso con el país, de manera voluntaria, así como todos los ciudadanos de a pie.

