Inaugurado Parque Biosaludable en la Comuna Realidades del Gigante Chávez

PorRafael Velásquez

Dic 24, 2025

CIUDAD MCY.- La Comuna Realidades del Gigante Chávez, perteneciente al municipio Francisco Linares Alcántara, fue sede para la inauguración del Parque Biosaludable de la zona.

Esta obra emblemática se materializa como el proyecto ganador de la Segunda Consulta Popular Nacional, demostrando el poder de la organización comunal y la democracia participativa.

La iniciativa, surgida y priorizada por la propia comunidad a través de la Agenda Concreta de Acción (ACA) y las consultas populares, se alinea estratégicamente con la 2T y la 4T del Plan de la Patria, enfocándose en ciudades más humanas, la máxima felicidad social y la construcción de un nuevo modelo de gestión.

En el acto de apertura del parque estuvieron presentes el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo, en compañía del Poder Popular, niño, joven, adultos y personas de la tercera edad del sector.

El nuevo espacio recreativo dispone de máquinas para hacer ejercicio, caminerías, pista de trote y atracciones para el entretenimiento de los niños, niñas, jóvenes y adultos en la zona, mejorando su calidad de vida en espacios dignificados.

Es fundamental destacar que la materialización de este proyecto es una clara evidencia del compromiso del Presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez en garantizar la voz y la participación activa de los aragüeños en la toma de decisiones.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA

