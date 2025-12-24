Revenga celebró el espíritu navideño en la Plaza Bolívar de El Consejo

CIUDAD MCY.- En un ambiente colmado de entusiasmo, alegría y espíritu navideño, los revengueños y revengueñas se reunieron en la Plaza Bolívar de El Consejo para dar la bienvenida a la Navidad con alegría, música y emoción. La actividad contó con la presencia del alcalde Daniel Perdomo, el padre Pedro Hurtado, concejales y concejalas y directores y directoras de la alcaldía del municipio.

La celebración, que reunió a familias enteras y vecinos de todas las comunidades del municipio, se convirtió en una verdadera fiesta decembrina. Agrupaciones de gaitas, grupos de baile y presentaciones musicales animaron la noche con ritmos tradicionales y modernos. La plaza se llenó de aplausos, sonrisas y el calor humano que caracteriza estas fechas tan especiales.

Uno de los momentos más esperados fue el encendido de las luces navideñas, que iluminó el corazón de El Consejo tras una cuenta regresiva.

El padre Hurtado dirigió unas palabras a los presentes, resaltando el verdadero significado de la Navidad como tiempo de reflexión, unión familiar y agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas. Su mensaje invitó a la comunidad a vivir estas fechas con fe, esperanza y solidaridad.

Por su parte, el alcalde Daniel Perdomo expresó su satisfacción por la masiva participación ciudadana y manifestó su alegría reafirmando que en el municipio Revenga reina la paz y la seguridad. “Hoy celebramos más que el encendido de luces: celebramos la unión de un pueblo que vive en paz y tranquilidad, concluyó.

Prensa. Alcaldía de Revenga | FOTOS: CORTESÍA