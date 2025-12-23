Módulos “Con Maduro Más” atendieron a más de 45 mil personas en 2025

CIUDAD MCY.- Con un balance positivo en la atención integral de pacientes, los Módulos “Con Maduro Más”, en 23 de Enero y Plaza del Estudiante, junto a la Casa de los Abuelos, en el municipio Girardot, atendieron un total de 45 mil 468 pacientes en las diferentes especialidades médicas y servicios complementarios en 2025.

Del mismo modo, se realizaron mil 563 electrocardiogramas y 268 Mapas de electros realizados, consolidando el compromiso con la salud primaria en la localidad.

También se registran servicios sociales como peluquería y actividades de rehabilitación, que complementan la atención integral, y el análisis de las cifras evidencia que odontología fue la especialidad más solicitada, con 11 mil 351 pacientes atendidos, seguidas por laboratorio clínico, que registró nueve mil 453 atenciones.

En tercer lugar, se ubicó el servicio de peluquería social, con seis mil 743 usuarios; refleja la importancia de los módulos como espacios de bienestar integral. Otros servicios con alta demanda fueron radiografías (cuatro mil 210 estudios) y rehabilitación (dos mil 385 visitas), que muestran la necesidad de diagnósticos complementarios y terapias de recuperación.

Para completar el esquema de atención primaria brindado a la comunidad, se reportaron las siguientes cifras en las especialidades restantes se encuentra:

Ecografía: mil 858 pacientes.

Ginecología: mil 834 pacientes.

Medicina Interna: mil 074 pacientes.

Geriatría: mil 042 pacientes.

Medicina General: mil 032 pacientes.

Cardiología: mil 010 pacientes.

Pediatría: 862 pacientes.

Fisiatría: 783 pacientes.

TIEMPO DE BUENOS FRUTOS

De manera simultánea, la Casa de los Abuelos, adyacente al Módulo de 23 de Enero en la comuna Juan José Zugarramurdi, también cerró sus puertas hasta el nuevo año, tras un ciclo de actividades enfocado en el bienestar y el empoderamiento de los adultos mayores.

El cierre incluyó un emotivo compartir organizado junto a la Dirección Municipal de Abuelos y Abuelas, con un taller de panificación y la presentación de la coral de la Casa, que llenó de espíritu decembrino las instalaciones con villancicos y música navideña.

Estas actividades reflejan el compromiso del alcalde Rafael Morales con la protección integral de los adultos mayores, en articulación con la gobernadora Joana Sánchez y el presidente de la República bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cumpliendo con los vértices de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria en el municipio Girardot.

ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTO ALCALDÍA DE GIRARDOT