Vecinos de San Sebastián listos para participar en Consulta Popular

PorMilexis Pino

Mar 6, 2026

La comisionada institucional, Rosa Espejo, mencionó que el pueblo debe ser quién decida por el bienestar y mejoras de su comunidad

CIUDAD MCY.- Como parte del despliegue del equipo de comando de campaña, se realizó en el municipio San Sebastián de Los Reyes una asamblea de vecinos y vecinas con el objetivo de hacer el llamado a participar activamente en la venidera Consulta Popular Nacional 2026.

La reunión se llevó a cabo en el sector Las Marías, específicamente en la Comuna «El Legado de Chávez por Siempre”, la cual fue encabezada por Rosa Espejo, comisionada institucional de la localidad.

Durante el encuentro, Espejo mencionó que en esta jornada electoral programada para el 8 de marzo, el pueblo debe ser quién decida por el bienestar y mejoras de su comunidad.

Además, la comisionada institucional constató que los proyectos están enfocados en la 2T, Ciudades Humanas para el Buen Vivir, la cual busca consolidar los servicios públicos a fin de garantizar una mejor calidad de vida a las familias sansebastianeras.

SALUD EJERCERÁ SU VOTO

En otro orden de ideas, desde el hospital Nuestra Señora de la Caridad, la comisionada institucional sostuvo una asamblea con el personal que hace vida en el módulo de salud.

En esta jornada los trabajadores se comprometieron en participar en la consulta popular en la que votarán por el proyecto de mayor envergadura.

Finalmente, Espejo extendió la invitación a los ciudadanos mayores de 15 años a que acudan a los centros electorales en paz y unión para que participen en la primera Consulta Popular Nacional del año 2026.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: CORTESÍA

 

Por Milexis Pino

