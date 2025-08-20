Ciudad MCY

INCES Aragua celebra 66 años impulsando la educación productiva

PorGioezabeth Ceballo

Ago 20, 2025

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) Aragua celebró su 66 aniversario con una emotiva ceremonia en la que se reconoció el esfuerzo y la dedicación de sus trabajadores. La institución ha dejado una huella significativa en la formación de profesionales en la región, contribuyendo al desarrollo de la fuerza laboral.

En la actividad central, se entregaron reconocimientos y botones a los empleados que, con su pasión y dedicación, han hecho posible el valioso aporte del INCES a la Formación Técnica Profesional de Aragua. La directora regional, Alba Galindo, destacó la importancia de estas celebraciones, que se han llevado a cabo durante la semana con una variedad de actividades, incluyendo una misa de acción de gracias, ofrendas florales, entrega de certificados, bailoterapia, senderismo y la mencionada imposición de botones.

Galindo subrayó el impacto de la institución en la región, informando que el INCES Aragua ha completado 5.625 formaciones, con 163.695 participantes inscritos. Resaltó la calidad humana de su equipo, pieza fundamental en la transformación de vidas a través de la educación.

Además, la directora anunció la creación de nuevos programas de formación para jóvenes y adultos, alineados con las necesidades productivas del país, con un enfoque en la calidad educativa y la certificación profesional.

El INCES Aragua también promueve otros programas clave, como el Programa Nacional de Aprendices, dirigido a jóvenes entre 14 y 18 años, y el Programa de Bachillerato Productivo, diseñado para aquellos que han abandonado sus estudios. Estos programas buscan facilitar la obtención de conocimientos técnicos y profesionales a través de cursos, talleres y seminarios que ofrece la institución.

MARÍA JOSÉ PARRA / FOTOS CIUDAD MCY

