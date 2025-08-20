Sustituidos 150 mts lineales en colector de aguas servidas en la calle Vicentelli de La Victoria

CIUDAD MCY.- Dando cumplimiento a la agenda concreta de acción en la Comuna José Félix Ribas, este miércoles se realizaron los trabajos finales de sustitución de 150 metros lineales del colector principal de aguas servidas en la calle Dr. Vicentelli en el municipio Ribas.

Acompañado del poder comunal, Juan Carlos Sánchez, alcalde en la entidad supervisó lo que fue la reposición de la vialidad como parte de la fase final del proyecto con el cual se beneficia a todas las familias, comercios, e instituciones educativas y de salud existentes en tramo vial que sirve como uno de los puntos de acceso entre la zona norte de Ribas con el centro de la ciudad de La Victoria.

«Aquí estamos, todo un equipo de trabajo como un solo gobierno bajo los lineamientos de nuestra camarada gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y del presidente obrero Nicolás Maduro, junto al pueblo verificando la culminación de esta importante obra. Vale mencionar que una vez se hizo la sustitución del colector de aguas servidas, se procedió al relleno del tramo por lo cual se esperó el debido tiempo de compactación del terreno para finalmente este miércoles finalizar con la colocación de concreto y de este modo rehabilitar al 100% la vialidad» indicó el alcalde, Juan Carlos Sánchez.

Vale mencionar, que en la calle Vicentelli se sustituyó 150 metros de tuberías tipo pvc de resistencia 210, trabajo que se está realizando y encuentra igualmente en la fase final en la calle Padre Machado perteneciente a la misma comuna José Félix Ribas.

Lizmar Rangel, trabajadora del centro de salud Sermevi C.A ubicado en la calle Vicentelli, agradeció al equipo de trabajo por la importante destacando que en el punto y círculo funcionan instituciones educativas, de salud e incluso la estación de bomberos de La Victoria.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS / FOTOS PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS