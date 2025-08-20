Inició gran operativo de recuperación del coliseo El Limón

***Mediante la pintura de paredes, brocales, estructuras metálicas, recolección de desechos sólidos y vegetales comenzó la primera fase de esta acción que beneficiará a cientos de deportistas en el estado

CIUDAD MCY.- En el marco de la ejecución del Plan de la Aragueñidad en sus primeros 100 días, se inició el gran operativo de recuperación del gimnasio Rafael Romero Bolívar, mejor conocido como el coliseo El Limón, ubicado en el municipio Mario Briceño Iragorry, como fue orientado por la gobernadora Joana Sánchez.

En este despliegue de 120 trabajadores pertenecientes a Servicios Públicos del municipio de Santiago Mariño (Serpumar) y la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua), estuvieron presentes también los representantes de las escuelas y clubes deportivos que hacen vida en dicho gimnasio para hacer acompañamiento a este acto que esperaron con entusiasmo.

Esta restructuración consta de 3 fases, en la primera, que se prevé culminar la próxima semana, inició con el embellecimiento mediante la aplicación de pintura en las paredes, aceras, brocales y estructuras metálicas como las puertas, ventanas y barandas, la limpieza, mantenimiento, y recolección de desechos sólidos y vegetales de las áreas externas e internas del recinto, y la activación de algunas áreas de Gimnasio que estaban paralizadas.

Seguidamente, iniciará la segunda fase, que es la recuperación de todo el cableado eléctrico, el sistema de luminarias, y la instalación del sistema de ventilación, para entregar así el recinto totalmente rehabilitado.

Finalmente, la tercera fase comprenderá del apoyo regular de la máxima autoridad el estado para continuar masificando el deporte como lo ha hecho en todo su proceso de gestión.

El presidente del IRDA, Carlos España, comentó acerca de esta rehabilitación integral que tiene como propósito el poder dignificar a los deportistas. “Para cumplir con todas las condiciones y que nuestros atletas de alto rendimiento y de masificación que hacen vida en estas instalaciones puedan tener unas óptimas condiciones estos espacios” dijo.

Esto es una demostración del compromiso que mantiene el Gobierno regional con todas las áreas de desarrollo social en la entidad, pero sobre todo con el ámbito deportivo que merece el impulso para continuar siendo referencia deportiva a nivel nacional.

