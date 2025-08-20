Ruta para Simplificación de Trámites se consolidó en Mariño

***La jornada tuvo como propósito facilitar la actualización de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, uniones estables de hecho y asesorías

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan para la Simplificación de Trámites, y siguiendo orientaciones del alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, el Registro Civil municipal desplegó una jornada especial en las instalaciones del Colegio de Abogados del estado Aragua, dirigida a optimizar y acercar los servicios registrales a la población.

Durante la actividad, el director del Registro Civil de la jurisdicción, Enrique Zacarías, destacó que este plan tiene como propósito llegar a todos los sectores del municipio para garantizar un servicio óptimo.

“De manera expedita, estamos realizando la tramitación de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, uniones estables de hecho y demás documentos emitidos por los registros de las cuatro parroquias”, aseguró el director.

En este mismo sentido, Zacarías destacó que la ruta de simplificación se consolidó con la compañía del Instituto Regional del Deporte Aragua (IRDA), atendiendo a representantes de diversas escuelas de béisbol, así como a niños y jóvenes, con especial atención a menores nacidos en el extranjero y gestiones consulares, como parte del fortalecimiento del Plan “Aragua Identidad”.

En relación al despliegue, informó que este operativo forma parte de una serie continua de acciones que se ejecutan de manera permanente en la municipalidad, tales como el “Plan Nacer”, que se desarrolla en centros de salud, como el ambulatorio de Turmero y la maternidad, donde se garantiza la presentación inmediata del recién nacido.

Adicionalmente, invitó a la población al próximo operativo que se realizará el 29 de agosto en el casco central de Santiago Mariño, denominado “Unidos por Mariño”, en el cual se efectuarán matrimonios colectivos para los habitantes del municipio y personas de otras jurisdicciones que deseen la asistencia.

Con estas acciones, el Gobierno municipal avanza en la transformación del sistema registral, acercando los servicios a sus habitantes y fortaleciendo el derecho a la identidad de manera oportuna, gratuita y eficiente.

REINYMAR TOVAR / FOTOS CORTESÍA