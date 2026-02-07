Inició proyecto de rehabilitación de complejo turístico en Camatagua

Autoridades regionales y municipales supervisaron el Embalse Ernesto León David para planificar la recuperación de cabañas y espacios recreativos, en beneficio de la comunidad y como parte del desarrollo económico local

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de potenciar las capacidades turísticas y recreativas del sur de la entidad, miembros del Gobierno regional y municipal realizaron una visita de supervisión al Embalse Ernesto León David, del municipio Camatagua, donde se proyecta la elevación de un complejo dedicado a la visita y disfrute de las familias venezolanas.

La jornada se evaluación técnica estuvo a cargo de Rodolfo Ramírez, secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos; Fernando Álvarez, presidente del Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA); presidente de Fundaragua, Edison Gutierrez; y el alcalde Duglas Seijas.

En el sitio planificaron diversas acciones, entre ellas la limpieza general, recuperación y rehabilitación de las cabañas, sitios de vital importancia para el esparcimiento dentro del punto.

Como parte de la 1T del Plan de la Patria y Plan de la Aragüeñidad, la meta de este diseño es dinamizar la economía comunal tomando el turismo como eje transversal; desde los emprendimientos de artesanía, alimentos, hasta el hospedaje en el pueblo.

Bajo las líneas estratégicas del presidente Constitucional Nicolás Maduro, la presidenta Encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez reafirman el compromiso de una gestión que mantiene el despliegue en las calles, con el propósito de devolver el atractivo e interés hacia espacios emblemáticos en la región.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA FUNDARAGUA