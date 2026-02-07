Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Iluminan La Pedrera II con más de 80 luminarias

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Feb 7, 2026

La Pedrera II, en la comuna Río Madre Vieja, dejó atrás la penumbra con la instalación de más de 80 luminarias, acción que cubre el déficit histórico en este populoso sector y fortalece el Plan Girardot 100% Iluminado.

CIUDAD MCY.- La comunidad de La Pedrera II fue escenario de un despliegue técnico y humano que transformó sus calles. En el marco de las Agendas Concretas de Acción (ACA), se instalaron 80 lámparas de un total de 428 destinadas a la comuna Río Madre Vieja, respondiendo a una de las principales demandas de los vecinos: contar con un alumbrado público eficiente y seguro.

Los habitantes expresaron su satisfacción por la rapidez de la respuesta institucional, destacando que la iluminación no solo embellece el entorno, sino que también brinda mayor seguridad y confianza para transitar en horas nocturnas.

Este esfuerzo se enmarca en el proyecto de gran envergadura anunciado por el alcalde Rafael Morales, quien ha puesto en marcha la entrega e instalación de 20.000 lámparas LED en toda la jurisdicción.

La iniciativa busca modernizar la red de alumbrado público, reducir el consumo energético y garantizar espacios más seguros y habitables para las familias.

La acción se conecta directamente con la Segunda Transformación (2T) del plan nacional de las 7T, que impulsa la construcción de Ciudades Más Humanas y sostenibles, colocando los servicios públicos como eje central de la calidad de vida.

Con cada luminaria encendida, La Pedrera II avanza hacia la modernidad y la seguridad. El brillo de estas nuevas luces no solo ilumina calles y avenidas, sino también la esperanza de una comunidad que ve cómo sus necesidades se convierten en realidades palpables.

REINA BETANCOURT

FOTO: CORTESÍA

 

 

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Iluminan La Pedrera II con más de 80 luminarias

7 de febrero de 2026 Milexis Pino
Deportes

Inaugurados Juegos Olímpicos de Invierno 2026

7 de febrero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Inició proyecto de rehabilitación de complejo turístico en Camatagua

7 de febrero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Formación en IA marca la agenda del Programa Semilleros Científicos

7 de febrero de 2026 Milexis Pino