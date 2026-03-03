Aragua impulsa soberanía alimentaria al exportar omaso ovino a Vietnam

La empresa aragüeña Servicárnicos Venezuela, ha logrado posicionarse en el mercado asiático y consolidar las importaciones no petroleras venezolanas, al dinamizar la economía nacional en el mundo

CIUDAD MCY.- En un paso decisivo para el impulso de la producción nacional y regional, por diversificar la economía y el comercio exterior del país, la empresa Servicárnicos Venezuela realizo la exportación de 29.500 kgs de omaso de ganado bovino (conocido popularmente como «librillo») con destino a la República Socialista de Vietnam.

La importante exportación no petrolera, forma parte de los 13 motores productivos de la nación, que busca consolidar la soberanía alimentaria y económica a través de la producción local, además se enmarca en la primera Trasformación del Plan de las Transformaciones, que impulsa el presidente Nicolás Maduro y continua profundizando la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El proceso de carga estuvo liderado por el presidente de Servicárnicos, Andrés Fernando Gavidia, y contó con el acompañamiento de destacadas autoridades, entre ellas la ministra del Poder Popular de Comercio Exterior, Coromoto Godoy; la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez; el Comandante de la REDI Central, M/G Jesús Rafael Villamizar Gómez; y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales.

​Las autoridades verificaron personalmente cada fase del proceso, asegurando que se cumplieran las rigurosas técnicas sanitarias y de calidad exigidas por el mercado asiático.

PRODUCTO DE CALIDAD INTERNACIONAL

​Servicárnicos Venezuela se ha especializado en la cría responsable, producción y comercialización de subproductos bovinos. Su derivado estrella, el omaso o librillo (tercer estómago de la res), posee un alto potencial proteico y es altamente demandado en el continente asiático.

​Durante el año 2025, la empresa consolidó su presencia internacional con la exportación de 7 contenedores, posicionando a la «Gran Maracay» como un punto estratégico para el paladar exigente de Asia.

En ese sentido la directiva de la cartera de Comercio comento: “Vimos el proceso junto a la Gobernadora, cómo llega el estómago de la vaca aquí, cómo lo limpian, con los más altos niveles de exigencias técnicas, se lava y se empaca, todo esto es encadenamiento productivo. Y sale en este momento para Vietnam, destino muy exigente en Asia, un producto de altísima calidad hecho en Venezuela”, afirmó Godoy.

CONQUISTANDO MERCADOS INTERNACIONALES

La Ministra Godoy destacó la importancia de este logro, “Este proceso de exportación hacia un mercado muy importante, el mercado asiático donde hay grandes estándares de exigencia, donde solo los mejores productos del mundo llegan por calidad y Venezuela tiene un producto estrella, que esto se logra cuando vemos que los productores nacionales están apostando, no a la exportación de materia prima, sino a la exportación con encadenamiento productivo».

Por su parte, la Gobernadora Sánchez resaltó el papel del sector económico: «La importancia que tiene el emprendimiento, la economía local y sobre todo el alto relacionamiento con los empresarios de nuestro país y de nuestro estado. Aquí tenemos las puertas abiertas, un gobierno responsable y que por supuesto se caracteriza en un relacionamiento real, concreto y sincero para el beneficio de la economía de nuestro Estado Aragua».

VENEZUELA Y ARAGUA, LO QUE EXPORTAMOS

Venezuela y el estado Aragua continúan encantando al mundo entero, no solo por su inmensa cantidad de riquezas naturales y rubros agrícolas, sino por la esencia que define a su gente. La calidad de producción nacional se ha convertido en una carta de presentación internacional.

En este contexto, la Ministra destacó el valor humano detrás de cada producto enviado al exterior

“Nosotros, los venezolanos, exportamos lo que somos, y lo que somos es la mayor calidad en todo lo que hacemos. En cada contenedor que sale, como siempre decimos, va un valor agregado extraordinario: la voluntad de trabajo».

Por su parte, la Gobernadora reafirmó el potencial de la región, subrayando la oferta exportable aragüeña

«Somos lo que exportamos y, desde el estado Aragua, contamos con rubros de excelencia como el cacao, el café, la caña de azúcar, el maíz blanco y el maíz amarillo. Pero también exportamos identidad, que se refleja en el turismo y el acervo cultural. Así que todo es exportable en nuestro país».

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA