CostaAragua realizó más de 800 jornadas de mantenimiento y obras de envergadura

Como parte del balance de la 2T, la presidenta de la institución también detalló todo lo que se ha realizado en esta nueva forma de gobernanza y gobernabilidad

CIUDAD MCY.- En el marco del balance de la Segunda Transformación (2T) de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, la ingeniera Lucellys Hidalgo, presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (CostaAragua), presentó un informe detallado sobre las acciones ejecutadas en el eje costero regional. Hidalgo destacó que la institución no solo se enfoca en la 2T, sino que integra esfuerzos en el plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro.

La gestión de CostaAragua ha priorizado la soberanía alimentaria y el mantenimiento preventivo. Hidalgo informó que se realizan jornadas semanales de venta de proteína marina a precios justos, obtenida directamente de los pescadores locales. En cuanto al mantenimiento, el instituto ha ejecutado 894 jornadas de limpieza, poda y desmalezamiento a través de cuatro cuadrillas desplegadas en los municipios Tovar (Puerto Maya), Girardot (Choroní), Costa de Oro (Ocumare, Cata, Cuyagua) y Mariño (Chuao, Cepe y Tuja).

«CostaAragua tiene un poco que ver con salud, deporte y educación. Es como la pequeña gobernación en el eje costero, más no la alcaldía. Fortalecemos la gestión de las alcaldías en perfecta unión», señaló la ingeniera, subrayando que se han rehabilitado 668 fachadas y murales, culminando trabajos en Puerto Maya y el casco histórico de Choroní, con próximas intervenciones en el muelle de Puerto Colombia.

El balance destaca una inversión social significativa que incluye:

Infraestructura: Rehabilitación de 10 espacios educativos, 5 ambulatorios, 3 módulos policiales y 6 espacios públicos (plazas, parques y estadios).

Servicios hídricos y eléctricos: Instalación del sistema eléctrico en el Estadio Fortunato González de la parroquia Chuao, sustitución de bombas de aguas residuales en Puerto Colombia y la construcción del nuevo dique de agua potable en Cepe, producto de la Consulta Popular.

Apoyo al sector pesquero: Asignación de una embarcación con motor para la comunidad de Tuja y la entrega de dos motores adicionales para Puerto Maya.

Hidalgo hizo además especial énfasis en la recuperación de Puerto Maya tras los recientes eventos naturales. En una labor conjunta con la Gobernación de La Guaira y el Ministerio de Obras Públicas, se ha logrado el dragado del río, la entrega de enseres (neveras, cocinas, lavadoras) a los habitantes y la rehabilitación simultánea de la escuela, el ambulatorio y la cancha deportiva.

«Un pueblo que hace más de 14 años no tenía intervención directa hoy está siendo atendido. Mañana mismo este equipo entregará 255 bicicletas para los niños de Puerto Maya, un regalo enviado por nuestra gobernadora Joana Sánchez», anunció la presidenta de CostaAragua.

De cara a la temporada vacacional de Semana Santa, CostaAragua mantiene cuadrillas activas en la zona del Playón y el Malecón, garantizando el alumbrado y la limpieza. Actualmente, se encuentran en ejecución la rehabilitación de los baños públicos en las bahías de Cepe y Cata, así como la adecuación de las sedes del Sistema de Orquestas en el municipio Costa de Oro.

La ingeniera Lucellys Hidalgo concluyó invitando a la colectividad a visitar el litoral aragüeño, asegurando que los turistas encontrarán «unas costas más bellas y atractivas» gracias al trabajo continuo del equipo interinstitucional de la Gobernación de Aragua.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA