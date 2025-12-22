Instalada mesa técnica para la Adopción de Criptoactivos en Venezuela

CIUDAD MCY .- La Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), agremiados y empresarios del sector instalaron la Mesa Técnica para la Adopción de Criptoactivos, en un acto realizado en la sede la torre Banco Plaza, en la sede de la empresa Crixto, en Caracas.

El Lic. Richard Ujueta, presidente de Cavecom-e y el Dr. Erick Beni, aperturaron la jornada, en la que participaron empresarios, expertos, técnicos, académicos y entusiastas del mundo de las criptomonedas, el viceministro de Política Comercial Internacional, Johann Álvarez; representantes del Motor N. 13 de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; el rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Dr. Basilio Sánchez.

Esta iniciativa integrada por expertos en el área legal, contable, tecnológica, comercial y académica, surge como respuesta a la necesidad de brindar seguridad jurídica y operativa a las empresas de Venezuela que buscan integrar a bitcoin (BTC) y otras criptomonedas en sus modelos de negocio.

La Mesa Técnica estará compuesta por un equipo multidisciplinario de abogados, contandores, ingenieros, expertos en la materia, y empresas del sector de criptoactivos, ciberseguridad, comercio electrónico y medios de pago.

Richard Ujueta explicó que el objetivo de esta mesa es ser un brazo consultor y asesor para los más de 1500 afiliados de la Cavecom-e, así como a otras cámaras hermana, así como entes públicos y privado que necesite de este cuerpo colegiado.

Explicó que esta mesa técnica surge de la necesidad de “prepararnos para esa avalancha que creció en el 2025 y que en el 2026 habrá una adopción masiva sobre el uso de los criptoactivos y Venezuela tiene que estar preparado, no tan solo en el área de la adopción básica, sino de las consecuencias que trae este tipo de adopción”.

En ese sentido, es necesario abordar el tema contable en el manejo de transacciones en criptomonedas y la prevención para robustecer la ciberseguridad en el uso de estas tecnologías, por lo que en esta mesa conversen gremios, entes del Estado y empresarios.

Ujueta recordó que en el país existen dos casas de intercambio, autorizadas por la Sunarip, Crixto y Kontigo, plataformas financieras tecnológicas que conectan el mundo de las criptomonedas con el sistema bancario tradicional, permitiendo a usuarios y comercios pagar en bolívares, usando cripto; ahorrar en dólares digitales (USDC) para protegerse de la inflación y facilitar remesas.

El vicepresidente de Cavecom-e, Erick Beni resaltó los beneficios que traerá al sector económico la activación de mesa técnica para la adopción en el uso de criptoactivos, comenzó como una alternativa y ahora forma parte de la realidad en Venezuela, para poder transar este bloqueo.

Beni indicó que en este proceso de adopción de las cripto es necesaria la formación, tanto a los afiliados a Cavecom-e, como a quienes realizan comercio en Venezuela, “por eso hoy se encuentra acá un grupo interesante de rectores de universidades privadas y públicas que nos permitirán, en base a un consenso, realizar un plan único de formación en materia de criptos, un plan basado en lo técnico, lo contable y lo legal, que permite formar aquellos profesionales que van a asesorar al comercio y puedan ser certificados en el tema de formación en el mundo cripto en Venezuela”.

Hablan los especialistas

El panel de ponentes estuvo integrado por Rafael Núñez, director Nacional de Ciberseguridad de Cavecom-e; Yván Bohórquez, director nacional de IA de Cavecom-e; Carlos Moreno, director Nacional de Criptoactivos de Cavecom-e; el comisario Félix Rubio, experto en legitimación de capitales; el Lic. Eleazar Colmenares, CEO Cryptobuyer Venezuela; el Lic. Aaron Olmos, profesor de finanzas IESA; Lic. Jan Domínguez, contador y asesor experto en criptoactivos, entre otros destacados especialistas.

El Grupo San Simón, es una de las grandes empresas del sector de alimentos que apuesta a las transacciones financieras en criptomonedas e integra la mesa técnica para la adopción de criptoactivos.

Jaime Bracho, gerente de Relaciones Interinstitucionales de este grupo, participó en la instalación de la mesa y explicó que Crixto, como Fintech, ha sido una herramienta fundamental para poder transar operaciones de manera rápida y confiable, “es una herramienta que ha venido a fortalecer el sistema financiero venezolano y representa un porcentaje importante de las transacciones del Grupo San Simón, tanto en la compra de materia prima e insumos, como para el pago, incluso, del personal.

Insistió que las criptomonedas y en este caso Crixto ha sido una verdadera herramienta para poder manejar los temas financieros este 2025.

De igual forma, Reinaldo Quintero, presidente de la Asociación Petrolera Venezolana Petropymi, se sumó a esta iniciativa de Cavecom-e, pues considera acertada esta instancia para la economía del país y los medios de pago en el uso de los criptoactivos, para poder utilizar la ruta financiera, en el marco de las medidas coercitivas unilaterales.

“El uso de las criptomonedas es una ruta y medio de pago confiable para hacer transacciones financieras para nuestra industria y la industria de bienes y bienes y servicios internacionales, exportaciones, importaciones y las transacciones entre empresas nacionales“.

PRENSA CAVECOM – E | FOTOS: CORTESÍA