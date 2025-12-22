Rusia brindará toda su cooperación a Venezuela en contra del bloqueo de EEUU

CIUDAD MCY.- La Federación de Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a la República Bolivariana de Venezuela en contra del bloqueo, con total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Así lo afirmó el canciller de ese país, Serguéi Lavrov, en un contacto telefónico con su homólogo venezolano, Yván Gil, donde ambos funcionarios reafirmaron la relación de hermandad, respeto y cooperación estratégica entre ambas naciones.

«Repasamos las agresiones y violaciones flagrantes al derecho internacional que se vienen cometiendo en el Caribe: ataques contra embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales y los actos ilícitos de piratería ejecutados por el gobierno de los Estados Unidos», indicó Gil a través de su canal de Telegram.

Por su parte, Lavrov expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra el país.

Señaló que apoyan a Venezuela en la defensa de la zona de paz de la CELAC y del derecho internacional, el cual enfatizó que este tipo de agresiones no pueden ser toleradas.

VTV | FOTO CORTESÍA