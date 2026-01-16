‎Instalado equipo promotor Municipio Libertador para afianzar Gabinete de Gobierno del Poder Popular

La instancia marca un precedente en las estrategias de trabajo, al ser un puente entre el Ejecutivo regional y los habitantes

Cuidad MCY-‎El estado Aragua se posiciona en el panorama nacional al dar un nuevo paso en la construcción del Estado Comunal. La creación e instalación del Gabinete de Gobierno del Poder Popular del municipio Libertador hará que las Agendas Concretas de Acción tengan respuesta inmediata del Ejecutivo regional sin intermediarios.

‎La instancia marca un precedente en la forma de trabajo ya conocida, pues siete ciudadanos de la jurisdicción asumen la guía y supervision territorial del Plan de las 7T y Plan de la Aragüeñidad.

‎La puesta en marcha del órgano estuvo a cargo de la gobernadora Joana Sánchez; en compañía del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández; el organizador regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), José Gregorio Colmenares, y los miembros del Gabinete Ejecutivo de la entidad.

‎Durante su intervención, la máxima autoridad aragüeña mencionó que el desarrollo de todas las potencialidades de esta localidad, resguardo del pueblo, y garantizar la seguridad, son algunas de las funciones a cargo de los nuevos voceros, con el propósito de ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de la vida de los palonegrenses.

‎A esas tareas encomendadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro, se le suman tres líneas estrategicas planteadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez ante la actual situación del país: preservación de la paz, rescate de los líderes revolucionarios, y la defensa del Poder Político.

‎Es valioso destacar que, este Gabinete juega un papel crucial en la gobernanza y gobernabilidad. Los distintos entes del estado se enlazan directamente a las bases, alcanzando un trabajo mancomunado y directo.

‎Javier Melia será el encargado de la 1T «Economía Productiva», Ricardo Petrallo 2T «Ciudades Humanas», Filiph Rojas 3T «Seguridad Ciudadana y Defensa», María Eugenia Medina 4T «Protección Social», Neptalí Parra 5T «Transformación Política y Poder Popular», Edgar Pérez 6T «Ecosocialismo, Tecnología e Innovación», Iris Morales 7T «Geopolítica y Soberanía».

‎»Se han designado siete compañeros que formarán parte de este equipo de gobierno ampliado, tenemos concejales, dirigentes del PSUV y el Poder Popular», subrayó el parlamentario Manuel Hernández.

‎Este también funge como acompañante institucional del Gobierno de Aragua en el municipio Libertador, y acotó que ahora podrán abordar las vulnerabilidades en tiempo récord. «Cuenten con un gobierno regional y nacional que estará acompañando a nuestro pueblo, con toda la fuerza institucional».

‎Se estima que la semana próxima inicie la elaboración de un directorio entre los homólogos regionales y municipales, con el fin de delinear las rutas de trabajo en las 11 comunas y circuitos comunales.

Cabe destacar que, este mismo modelo será usado en el municipio San Sebastián, cuyo Gabinete de Gobiernos será instalado en los próximos días.

‎THAIMARA ORTIZ | ‎FOTOS | PRENSA GBA

