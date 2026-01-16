Realizan labores de limpieza y mantenimiento en comunidad 23 de Enero de La Victoria

CUIDAD MCY.-Enmarcado en la segunda transformación de Ciudades Humanas, se desplegaron en la populosa comunidad del 23 de Enero, en La Victoria, con limpieza de la quebrada y áreas verdes, labores que se vienen desarrollando en el territorio ribense del estado Aragua, a través de las cuadrillas de mantenimiento, así como Instituto Municipal de Aseo Urbano y Ambiente,

Esta jornada obedece al trabajo conjunto de las autoridades gubernamentales junto al Poder Popular organizado, bajo los lineamientos del alcalde Juan Carlos Sánchez. Además, se ejecutaron labores de poda y desmalezado, las cuadrillas retiraron escombros de la quebrada a fin de hacerle el respectivo mantenimiento al canal.

Marylú Vásquez, dirigente vecinal de la referida comunidad, destacó el trabajo mancomunado y apoyo de los entes gubernamentales para la realización de la jornada de limpieza y mantenimiento.

“Muy agradecida con el alcalde Juan Carlos Sánchez, el personal que se encuentra acá en la comunidad limpiando y recogiendo todos los escombros, junto a los vecinos y vecinas. Esto es un trabajo de equipo, por supuesto, también quiero agradecer a nuestra gobernadora Joana Sánchez y a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, por todo el apoyo recibido destacando que únicamente es posible en revolución”, recalcó la dirigente.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS