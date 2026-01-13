Legisladores de Aragua brindaron homenaje a mártires caídos por ataque del Gobierno de EEUU

Una comisión especial parlamentaria del Cleba organizará una sesión especial por el día del maestro

CIUDAD MCY.- Tras la instalación del primer periodo de sesiones 2026, Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (CLEBA), durante una sesión especial realizada este martes dio a conocer que la agenda de trabajo parlamentario avanza en un enfoque de bienestar social.

Dentro de los puntos que destacó en su intervención fue la aprobación de un homenaje a los mártires caídos en el ataque perpetrado por el Gobierno de Estados Unidos durante la madrugada de este 3 de enero, donde se ejecutó el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente, Cilia Flores, hecho en el que se confirmó la muerte de 100 personas, entre militares y civiles, a consecuencia del referido ataque.

De igual manera, la legisladora Katiana Hernández durante su participación enfocó que los legisladores se encuentran desplegados en distintas instituciones educativas del estado Aragua, evaluando el desarrollo del inicio de clases en la entidad, para así garantizar un regreso a clases en total normalidad y su horario correspondiente.

De igual manera, hizo hincapié en el impacto de las 18 jornadas de salud y atención social integral que se ejecutaron el pasado sábado en diversos municipios, jornadas en las que miles de familias aragüeñas recibieron atención en diversas áreas, así como también, mencionó que la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, visitó el municipio Francisco Linares Alcántara, en acompañamiento a la primera jornada que se lleva a cabo este año.

DÍA DEL MAESTRO

Por otra parte, Hernández añadió que, a propósito del Día del Maestro, se designó una comisión especial conformada por los legisladores, Leonardo Alvarado, Carlos Morales y la legisladora Normedi Pariata, con el fin de organizar una sesión solemne en honor al Día del Maestro y la Maestra.

Cabe destacar, que esta acción se realizará junto al gremio docente del estado Aragua, quienes estuvieron presentes durante la sesión especial en acompañamiento al parlamento.

ELIMAR PÉREZ | FOTO: RAFAEL GONZÁLEZ