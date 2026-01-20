Jornadas de limpieza garantizan vialidad segura en Tovar

Las cuadrillas de Servicios Generales ejecutaron labores de saneamiento en el sector Molino-Palmarito, según lo establecido en el plan de embellecimiento local

CIUDAD MCY.- La Alcaldía del municipio Tovar, mediante la Dirección de Servicios Generales, realiza despliegues operativos para la recuperación y saneamiento de diversas zonas estratégicas de la jurisdicción.

La fuerza trabajadora estuvo en el sector Molino-Palmarito, donde realizaron la recolección de desechos sólidos y vegetales, barrido de calles, aceras y cunetas. Estas acciones garantizaron la seguridad y estética de la vialidad.

Estas jornadas especiales de limpieza tienen como objeto garantizar que tanto los habitantes, como visitantes, disfruten de un entorno ordenado y agradable.

Como parte de la construcción de una Ciudad Más Humana, el Ejecutivo nacional, regional y municipal elevan los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los colonieros mediante la optimización de los servicios públicos.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : ALCALDÍA DE TOVAR