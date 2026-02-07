Intensifican la rehabilitación integral de la Casa Santiago Mariño en Ribas

La rehabilitación integral del inmueble patrimonial en La Victoria no solo rescata paredes y vigas, sino que devuelve a la «Ciudad de la Juventud» un epicentro de poder político y efervescencia cultural bajo el sello del «Febrero Rebelde».

CIUDAD MCY.- En aras de rescatar infraestructuras históricas y fortalecer la institucionalidad local, la Alcaldía del municipio José Félix Ribas adelanta la rehabilitación de la Casa del General Santiago Mariño, obra que busca devolverle su valor patrimonial y funcional para el desarrollo político y cultural de la jurisdicción.

El director de Obras Públicas de la alcaldía, ingeniero Gerson Quiroz, informó que actualmente se ejecuta la primera etapa del proyecto, la cual contempla trabajos estructurales, eléctricos y de recuperación patrimonial del inmueble, esta obra responden a las orientaciones emanadas por el presidente, Nicolás Maduro; la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez; y el alcalde del municipio, Juan Carlos Sánchez, con el objetivo de consolidar espacios históricos que contribuyan al fortalecimiento del ejercicio legislativo y la promoción cultural en la localidad.

“Hoy nos encontramos en la casa del general Santiago Mariño, Libertador de Oriente, realizando trabajos de rehabilitación y restauración de esta infraestructura histórica”, señaló.

Al mismo tiempo Quiroz explicó que trabajan en una primera fase que incluye la electrificación, alumbrado, restauración de paredes, luminarias, el ornato y todo lo relacionado con la recuperación patrimonial del espacio.

Detalló que entre las acciones que se desarrollan destacan la sustitución del sistema de cableado, rehabilitación de paredes internas y externas mediante saneamiento, repicado, friso, mezclilla, lijado y aplicación de pintura, así como la restauración del busto en bronce del general Santiago Mariño.

Asimismo, indicó que se ejecutan trabajos complementarios que permitirán optimizar las condiciones del recinto. “Estamos realizando la remodelación completa de los baños, además de labores de carpintería para recuperar puertas, ventanas y protectores de la infraestructura”, agregó.

El director de Obras Públicas señaló que la obra es ejecutada por la alcaldía de la jurisdicción a través de Construcciones y Proyectos “Ciudad Heroica”, contando con una fuerza laboral de aproximadamente 17 trabajadores que avanzan conforme al cronograma establecido.

En ese sentido, destacó que el proyecto posee un tiempo estimado de ejecución de seis semanas.

“Esta es una obra que se tiene estimada entregar este mes de febrero rebelde. Ya contamos con dos semanas de trabajo continuo para garantizar la recuperación integral de este espacio”, afirmó.

Finalmente, Quiroz resaltó que la rehabilitación permitirá adecuar la infraestructura para el funcionamiento del Concejo Municipal.

“Estos espacios se tienen pensado convertirlos en la sede del Concejo Municipal, lo que permitirá comenzar a ejercer sus funciones desde acá y ofrecer un lugar adecuado para la gestión pública”, expresó.

Esta obra, no solo permitirá el funcionamiento del órgano legislativo municipal, sino que también devuelve protagonismo a un espacio cargado de memoria histórica, donde convergen el legado independentista y las dinámicas actuales de participación ciudadana.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: YORBER ALVARADO