Asodiam dictó taller de formación sobre Trabajo en Equipo

Esta actividad permitió que, los asistentes intercambiaran experiencias bajo un enfoque de unidad y compromiso profesional

CIUDAD MCY.- ‎La Asociación para el Diagnóstico en Medicina del estado Aragua (Asodiam), realizó en los espacios del auditorio, una jornada de capacitación interna, donde el conferencista Mark Malcolm Steele, dictó el taller «El valor del trabajo en equipo».

‎El evento congregó al personal de la institución con el firme propósito de afianzar los valores ciudadanos y la cohesión laboral entre sus integrantes.

‎A través de dinámicas grupales y ejercicios prácticos, los trabajadores exploraron nuevas herramientas de cooperación. Durante su disertación, Steele subrayó que el entusiasmo y el sentido de gratitud constante representan motores esenciales para el cumplimiento de las metas diarias.

‎Por su parte, la presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, calificó el encuentro como una inversión estratégica para el bienestar de la organización. «La consolidación de un clima organizacional sano es la base que nos permite ofrecer un servicio más humano y eficiente a todas las personas que confían en nosotros», destacó.‎

‎Este ciclo de formación concluyó con una recepción favorable por parte de la fuerza laboral de la institución, quienes asimilaron las estrategias orientadas a la optimización del servicio médico, operacional y técnico que prestan.

PRENSA ASODIAM

‎FOTOS: ASODIAM