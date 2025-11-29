IPASME Maracay celebró 76 años de bienestar y salud

La ceremonia de aniversario encabezada por el director administrativo de la institución, homenajeó al personal y les brindo un agradable compartir

CUIDAD MCY.-El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME) Maracay conmemoró su 76° aniversario con un acto especial que reafirmó su compromiso de brindar salud integral y bienestar a maestros, beneficiarios y a la comunidad en general.

La celebración estuvo encabezada por el Dr. Joel Álvarez, director administrativo del IPASME Maracay, quien destacó la amplia oferta de servicios médicos disponibles en la institución, que abarcan desde medicina general hasta especialidades como cardiología, ginecología, optometría, oftalmología y pediatría, entre otras.

Álvarez agradeció el respaldo recibido por parte del presidente Nicolás Maduro, el ministro del Poder Popular para la Educación Héctor Rodríguez, la presidenta del IPASME Marelia Guillén, la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y la Autoridad Única de Educación Leira Suárez, apoyo que ha permitido fortalecer la atención al magisterio aragüeño.

Reconocimiento al personal

Durante el acto se entregaron certificados de reconocimiento a trabajadores con años de servicio en la Unidad Médica. Entre ellos, la licenciada en Radioimagenología Adriana Josefina Caballeres Vázquez, con 20 años en la institución, expresó su orgullo de pertenecer al equipo: “Ha sido un trabajo arduo y muy valioso. Somos un equipo que labora y da el bien para todos”.

Actividades culturales

La jornada incluyó también una presentación cultural organizada por Nanci Donado, secretaria de la Asociación de Jubilados y Pensionados del municipio Santiago Mariño, en la que docentes jubiladas ofrecieron una danza como muestra de integración y celebración.

Ipasme Maracay fortalece su misión con este tipo de eventos, convirtiéndose en un referente en salud y bienestar para el magisterio, consolidando más de siete décadas de servicio y proyectando nuevas metas para el futuro.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CIUDAD MCY