Zoológico Las Delicias celebra nacimiento de cachorros de león blanco, joya de la fauna mundial

Se trata de una subespecie de leones blancos que actualmente se encuentra en peligro de extinción

CIUDAD MCY.-El Zoológico Las Delicias celebró el nacimiento de dos cachorros de león de Timbavati (Panthera leo melanochaita), una subespecie de leones blancos considerada en peligro de extinción y cuya población mundial apenas supera el centenar de ejemplares.

En su red social, el Zoológico Las Delicias, destacó que este acontecimiento es fruto del trabajo de un equipo multidisciplinario de profesionales dedicados a la conservación, protección y preservación de especies, mediante el programa de reproducción, investigación y educación orientadas a salvaguardar la biodiversidad.

“Nuestros nuevos habitantes ya rugen con la vitalidad de la vida silvestre, son el resultado de un cuidado excepcional y de un ambiente diseñado para su óptimo desarrollo”, señala parte del comunicado oficial.

RAREZA GENÉTICA Y VALOR PATRIMONIAL

Los leones blancos se diferencian de sus parientes africanos por el pelaje blanquecino, una característica genética que los convierte en una rareza y que ha condicionado su sobrevivencia principalmente a la crianza en cautiverio.

Los cachorros son hijos de Camatagua y Sebastián, pareja de leones blancos trasladada desde el zoológico Hodonín, en la República Checa, hasta Venezuela en mayo de 2022. Para garantizar sus cuidados iniciales, son atendidos bajo estrictos protocolos de conservación.

Los nacimientos ocurrieron de forma natural entre el 27 y 28 de noviembre, representando una “buena noticia” para la prolongación de esta subespecie y para los esfuerzos de preservación de fauna silvestre en Venezuela.

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

El Zoológico Las Delicias reafirma su papel como centro de protección y conservación de la fauna venezolana, promoviendo además la sensibilización y educación del público visitante sobre la importancia de preservar especies en riesgo y valorar la biodiversidad como patrimonio natural.

REINA BETANCOURT | Fotos Cortesía