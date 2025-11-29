Nueva fase de asfaltado mejora condiciones viales en Lamas

El proyecto encabezado por Vías de Aragua permitirá a los vecinos de Santa Eduviges disfrutar de calles rehabilitadas, tránsito más seguro y mejor conectividad

CUIDAD MCY.-Con el apoyo operativo de la empresa estadal Vías de Aragua, se dio inicio a la segunda fase de recuperación vial en el municipio José Ángel Lamas, específicamente en la calle Padre Pan del sector Santa Eduviges.

La intervención contempla la colocación de carpeta corrida de asfalto, lo que permitirá a los vecinos disfrutar de calles rehabilitadas, tránsito más seguro y mejor conectividad, reafirmando el compromiso de las autoridades regionales con la planificación urbana sostenible y la atención directa a las comunidades.

Los trabajos se ejecutan bajo los lineamientos del Plan de las Siete Transformaciones (7T), impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y del Plan de la Aragüeñidad, promovido por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en coordinación con el alcalde del municipio José Ángel Lamas, Tony García.

IMPACTO COMUNITARIO Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Esta nueva fase forma parte de un cronograma integral de obras viales que la empresa Vías de Aragua desarrolla en distintos sectores de la entidad, consolidando la infraestructura y garantizando la continuidad de los servicios públicos para todos los aragüeños.

